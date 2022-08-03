Около 70% россиян заявили, что никогда не отдыхали за рубежом
Больше половины россиян (69%) никогда не ездили отдыхать за границу, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). При этом только 2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше года назад, 6% — до трех лет назад.
В опросе участвовали 1,5 тыс. респондентов — жителей 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Опрос проводился с 12 по 24 июля 2022 года.
При этом 30% опрошенных никогда не выезжали на отдых даже за пределы родного региона, 17% — посещали другие регионы десять и более лет назад.
Среди тех, кто когда-либо выезжал отдыхать в другие регионы России, 33% участников опроса посещали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19% ездили в Москву, Санкт-Петербург и Крым, еще 14% — города Поволжья (Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань).
В целом наиболее популярными местами в России, которые респонденты хотели бы посетить, оказались Байкал (туда хотят приехать 33% россиян), Крым (28%),
Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского края (25%), а также Алтай (24%).
В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил, что санкции и связанные с ними ограничения авиасообщения почти не повлияли на предпочтения россиян в выборе способов летнего отдыха.
Так, 52% опрошенных запланировали отдыхать дома, столько же жителей страны выбрали такой тип отдыха и в прошлом году. На даче или садовом участке собираются отдыхать или проводить отпуск 39%.
Поездку на отдых в другой город России запланировали 39% опрошенных, на черноморское побережье Кавказа собираются поехать 12%, в Крым — 9%, в дальнем зарубежье планируют отдохнуть 7% опрошенных (в прошлом году таких было 9%).