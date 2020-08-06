Лукашенко рассказал Гордону об оппозиционных настроениях сына

Журналист Дмитрий Гордон анонсировал выход интервью с Александром Лукашенко, в котором президент рассказал об оппозиционных настроениях сына. В свои 16 лет он имеет свое сформировавшееся мировоззрение, отметил глава Белоруссии

Александр и Николай Лукашенко (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

Третий сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай придерживается оппозиционных взглядов, рассказал журналист Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у главы республики, передает телеканал «Украина 24».

«Он оппозиционно настроен к власти вообще», — заявил украинский журналист, передавая слова Лукашенко.

Журналист пообещал позже опубликовать интервью на своем Youtube-канале.

Лукашенко, по словам Гордона, не хотел бы видеть своего сына на посту президента в будущем. Также Гордон подчеркнул, что у 16-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение, он ездил с отцом в разные страны и общался со многими чиновниками.

Журналист пояснил, что Лукашенко согласился на интервью с ним также из-за сына. Президент рассказал, что Николай смотрит все выпуски передач журналиста и попросил отца прийти на интервью. Это первый раз, когда президент Белоруссии дал интервью программе на Youtube.