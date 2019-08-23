Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,65 +0,05 EUR Бирж. 72,64 -0,05 Brent 60,16 +0,45% USD Нал. 66,05 65,15 EUR Нал. 73,08 72,16 USD ЦБ 65,62 -0,64 EUR ЦБ 72,83 -0,67 EUR/USD 1,1066 -0,0014 BTC/USD Бирж. 10 242,00 +122,00 IMOEX 2 682,02 +0,26% RTSI 1 286,91 +0,33% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Apple $250 (+17,16%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Apple $250 (+17,16%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 65,62 (-0,64) Quote, 22 авг, 12:24
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 72,83 (-0,67) Quote, 22 авг, 12:24
Проект выходца из России вошел в топ разработчиков мобильных приложений Технологии и медиа, 10:01 Размытые кодексы: как ЕСПЧ относится к делам против уличной оппозиции Мнение, 09:58 Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на выходных Общество, 09:30 Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Общество, 09:25 Ямал стал лидером среди регионов по зарплатам чиновников Экономика, 09:16 Смотрите у меня! Как медиамагнаты ввязываются в бой с Netflix — Bloomberg Pro, 09:14 Производитель «Вия» потребовал взыскать долг с Джеки Чана и Шварценеггера Бизнес, 09:11 27 летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России за неделю Политика, 09:05 Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста Политика, 09:03 «Зеленая экономика». Главные события в России 24-30 августа Зеленая экономика, 09:02  Марин Ле Пен назвала абсурдными аргументы против возвращения России в G8 Политика, 08:53 В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком Общество, 08:39 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 08:39 Кличко назвал Севастополь украинским городом с особым статусом Политика, 08:37
Политика ,  
0 
Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Он находился под арестом за призыв участвовать в несанкционированной акции в поддержку допуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Навального задержали, когда он вышел на пробежку

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Накануне Симоновский суд Москвы отказал руководству спецприемника в просьбе о продлении ареста оппозиционера на 18,5 часа. Это время, которое Навальный провел в больнице из-за ухудшения здоровья.

Политика
Суд арестовал Навального на 30 суток за призывы к митингу

24 июля Навального признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) из-за призывов к участию в митинге в поддержку независимых кандидатов, который не был согласован с властями. Его задержали утром того же дня, когда он вышел на пробежку. 

28 июля Навального госпитализировали из спецприемника. Политик  говорил, что у него контактный дерматит, но не исключал версию с отравлением. Врач Анастасия Васильева, которая посетила оппозиционера и осмотрела его через дверь, указывала, что клинические жалобы политика соответствовали острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации. Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщал, что у Навального диагностировала острая аллергическая реакция, известная как крапивница. В конце июля стало известно, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ им. Склифосовского не нашла в организме политика отравляющих веществ. Позднее Навальный подал заявление в Следственный комитет в связи со своим возможным отравлением.

Общество
Навальный обратился в СК с заявлением о своем возможном отравлении

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Власти и сотрудники правоохранительных органов предостерегали от участия в митинге. На акции, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных. После акции Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия к представителям власти.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Алексей Навальный, арест
Материалы по теме
Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов
Политика
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Политика
Врачи не нашли отравляющих веществ в организме Навального
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter