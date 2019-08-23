Он находился под арестом за призыв участвовать в несанкционированной акции в поддержку допуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Навального задержали, когда он вышел на пробежку

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Накануне Симоновский суд Москвы отказал руководству спецприемника в просьбе о продлении ареста оппозиционера на 18,5 часа. Это время, которое Навальный провел в больнице из-за ухудшения здоровья.

24 июля Навального признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) из-за призывов к участию в митинге в поддержку независимых кандидатов, который не был согласован с властями. Его задержали утром того же дня, когда он вышел на пробежку.

28 июля Навального госпитализировали из спецприемника. Политик говорил, что у него контактный дерматит, но не исключал версию с отравлением. Врач Анастасия Васильева, которая посетила оппозиционера и осмотрела его через дверь, указывала, что клинические жалобы политика соответствовали острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации. Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщал, что у Навального диагностировала острая аллергическая реакция, известная как крапивница. В конце июля стало известно, что химико-токсикологическая лаборатория НИИ им. Склифосовского не нашла в организме политика отравляющих веществ. Позднее Навальный подал заявление в Следственный комитет в связи со своим возможным отравлением.