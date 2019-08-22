Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов

Симоновский суд Москвы отказал руководству спецприемника, в котором содержится политик Алексей Навальный, в просьбе о продлении ареста оппозиционера, передает «РИА Новости». Спецприемник просил увеличить срок содержания Навального на 18,5 часа — на то время, которое тот провел в больнице из-за ухудшения здоровья.

Судья заявил, что не нашел оснований для продления содержания Навального под стражей. Он пояснил, что спецприемник при отправке его в больницу должен был уведомить о приостановлении исполнения наказания.

Симоновский суд 24 июля признал оппозиционера виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) из-за призывов к участию в несогласованном митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, получивших отказ в регистрации. Навального отправили в спецприемник на 30 суток.

28 июля скорая доставила оппозиционера в больницу с острой аллергической реакцией, которая, по словам Навального, началась у него после того, как он дотронулся «до мыла или другой косметики». Также он не исключал того, что его могли пытаться отравить. Однако на следующий день оппозиционера выписали с диагнозом «контактный дерматит», и он вернулся в спецприемник. Врач Навального с выводом врачей не согласилась, позже оппозиционер подал в СК заявление о своем возможном отравлении.