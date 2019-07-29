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Microsoft $153 (+8,17%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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В больнице назвали возможную причину аллергической реакции у Навального
Пообщавшийся с администрацией больницы муниципальный депутат Владимир Залищак заявил журналистам, что состояние оппозиционера удовлетворительное, но самого Навального он не видел
Алексей Навальный (справа) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Муниципальный депутат столичного района Донской Владимир Залищак заявил журналистам, что побывал в городской клинической больнице № 64, куда накануне был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает корреспондент РБК. По словам депутата, он пообщался с заместителем главного врача, который сообщил, что состояние оппозиционера нормальное, а причиной аллергии могла стать реакция на стиральный порошок.

«Он [замглавврача] считает, что это аллергическая реакция и не более того. Что это может быть вызвано стиральным порошком», — сказал Залищак.

Депутат уточнил, что не виделся с самим Навальным и общался лишь с администрацией лечебного заведения.

Позже адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала журналистам, что консилиум врачей склоняется к мнению, что его надо выписывать 29 июля, а в качестве диагноза ставить контактный дерматит. По словам юриста, в больнице задачей было снять отек, который в настоящее время «практически ушел». Михайлова уточнила, что токсикология проведена не была. По ее словам, врач «категорически против выписки».

Навального доставили в больницу из спецприемника утром в воскресенье. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что у него появились сильный отек лица и покраснение кожных покровов, после чего сотрудники ИВС вызвали скорую помощь.

Посетившая Навального врач Анастасия Васильева сообщила, что ей удалось осмотреть оппозиционера только через дверь. По словам медика, у него были высыпания на шее, спине, груди и локтевых сгибах рук. Как отметила Васильева, клинически жалобы и симптомы соответствовали острому токсическому кератоконъюнктивиту, дерматиту и общей интоксикации.

В свою очередь, врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу», что у Навального диагностирована аллергическая реакция, известная как крапивница. «Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека крапивницы», — сказал доктор.

Навальный оказался в спецприемнике № 1 для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, по решению Симоновского районного суда от 24 июля. Оппозиционера арестовали на 30 суток за призывы на согласованном митинге на проспекте Сахарова. Тогда Навальный призывал участвовать в несанкционированной властями акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации.

В соответствии с правилами внутреннего распорядка специальных приемников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, каждого арестованного на время сна должны обеспечивать постельными принадлежностями.

Авторы: Максим Солопов, Артем Филипенок
Теги: Алексей Навальный, больница
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