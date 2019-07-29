В больнице назвали возможную причину аллергической реакции у Навального

Пообщавшийся с администрацией больницы муниципальный депутат Владимир Залищак заявил журналистам, что состояние оппозиционера удовлетворительное, но самого Навального он не видел

Алексей Навальный (справа) (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Муниципальный депутат столичного района Донской Владимир Залищак заявил журналистам, что побывал в городской клинической больнице № 64, куда накануне был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает корреспондент РБК. По словам депутата, он пообщался с заместителем главного врача, который сообщил, что состояние оппозиционера нормальное, а причиной аллергии могла стать реакция на стиральный порошок.

«Он [замглавврача] считает, что это аллергическая реакция и не более того. Что это может быть вызвано стиральным порошком», — сказал Залищак.

Депутат уточнил, что не виделся с самим Навальным и общался лишь с администрацией лечебного заведения.

Позже адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала журналистам, что консилиум врачей склоняется к мнению, что его надо выписывать 29 июля, а в качестве диагноза ставить контактный дерматит. По словам юриста, в больнице задачей было снять отек, который в настоящее время «практически ушел». Михайлова уточнила, что токсикология проведена не была. По ее словам, врач «категорически против выписки».

Навального доставили в больницу из спецприемника утром в воскресенье. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что у него появились сильный отек лица и покраснение кожных покровов, после чего сотрудники ИВС вызвали скорую помощь.