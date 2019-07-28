Врач Навального сообщила об итогах визита к нему в больницу

Врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечившая у основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ожог глаза в 2017 году, полагает, что состояние оппозиционера, с которым его из спецприемника доставили в больницу в Москве, связано с «действием неопределенных химических веществ». Об этом врач (тот факт, что она лечила Навального, РБК подтвердил его соратник Леонид Волков), написала в Facebook.

По словам Васильевой, она и терапевт Ярослав Ашимин посетили Навального в больнице им. В. В. Виноградова. Врач сообщила, что сначала им удалось пройти в палату к оппозиционеру, однако потом их выпроводили, и они смогли провести осмотр только через дверь.

По словам Васильевой, у Навального — выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, области вокруг глаз, выраженный зуд. Также она указала, что у оппозиционера есть высыпания на шее, спине, груди и локтевых сгибах рук.

«Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)», — написала она. Васильева отметила, что у Навального никогда не было аллергии.

Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу», что у Навального диагностирована аллергическая реакция, известная как «крапивница». «Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека «крапивницы», — сказал он.