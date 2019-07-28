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Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Общество ,  
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Врач Навального сообщила об итогах визита к нему в больницу

Врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечившая у основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ожог глаза в 2017 году, полагает, что состояние оппозиционера, с которым его из спецприемника доставили в больницу в Москве, связано с «действием неопределенных химических веществ». Об этом врач (тот факт, что она лечила Навального, РБК подтвердил его соратник Леонид Волков), написала в Facebook. 

По словам Васильевой, она и терапевт Ярослав Ашимин посетили Навального в больнице им. В. В. Виноградова. Врач сообщила, что сначала им удалось пройти в палату к оппозиционеру, однако потом их выпроводили, и они смогли провести осмотр только через дверь.

По словам Васильевой, у Навального — выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, области вокруг глаз, выраженный зуд. Также она указала, что у оппозиционера есть высыпания на шее, спине, груди и локтевых сгибах рук.

«Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)», — написала она. Васильева отметила, что у Навального никогда не было аллергии.

Врач терапевтического отделения больницы Эльдар Казахмедов сообщил «Интерфаксу», что у Навального диагностирована аллергическая реакция, известная как «крапивница». «Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека «крапивницы», — сказал он.

По его словам, оппозиционера также осмотрела главный иммунолог-аллерголог Москвы, которая поставила ему диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области». Казахмедов добавил, что состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой.

Навального доставили в больницу утром 28 июля. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, у него сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Скорую ему вызвали сотрудники спецприемника.

24 июля Навального арестовали на 30 суток за призывы к участию в несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.

Теги: Алексей Навальный, болезнь
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