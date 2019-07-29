Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите

Ранее политик был госпитализирован из спецприемника с отеком лица и покраснениями кожи. Спустя сутки Алексея Навального выписали

Алексей Навальный (Фото: navalny.com)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал о возможных причинах появления аллергической реакции, в результате чего ему потребовалась госпитализация из спецприемника, где он находится.

«Вот и у меня контактный дерматит. Дотронулся до чего-то, скорее всего до мыла или другой косметики, и началась внезапная острая аллергическая реакция», — написал Навальный.

Навального доставили в больницу из спецприемника утром 28 июля. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что у него появились сильный отек лица и покраснение кожи, после чего сотрудники изолятора временного содержания вызвали скорую помощь. После суток пребывания в московской больнице № 64 Навального выписали и вернули в спецприемник. Его врач Анастасия Васильева сообщила, что по решению консилиума Навальному поставили диагноз «контактный дерматит». Однако она не согласилась с таким выводом. Как отметила Васильева, контактный дерматит должен проявляться там, где был контакт, а у Навального генерализованное высыпание (то есть поражено все тело, нет четких очагов). Адвокат Навального Ольга Михайлова сразу после выписки политика пообещала ходатайствовать об отмене его ареста «в связи с состоянием здоровья».

Навальный допустил версию попытки отравления. «То, что отравили местные менты, я исключаю — они были шокированы моим видом и происходящим больше меня. Здесь везде камеры, мы запросили их официально. Нужны те моменты, когда всех выводили на прогулку, или звонки. Если в это время в камеру заходили какие-то люди, то версия с отравлением становится очень весомой», — написал он. Этой версии изначально придерживалась и его врач-офтальмолог Анастасия Васильева, полагает, что состояние оппозиционера связано с «действием неопределенных химических веществ».