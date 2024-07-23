Рогозин ответил на слова Картаполова о ранении в ДНР из-за смартфона

Картаполов в ответ на критику законопроекта о запрете смартфонов в зоне боев заявил, что Рогозину «по телефону прилетело», когда он был ранен в Донецке. Сенатор поинтересовался, знает ли Картаполов нечто неизвестное следствию

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Сенатор от Запорожской области, член комитета верхней палаты по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин ответил на слова главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что причиной ранения, полученного им в Донецке зимой 2022 года стал смартфон. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Картаполов ранее заявил, отвечая на критику законопроекта об ограничении использования телефонов военнослужащими в зоне боевых действий, что по Рогозину, «по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте». Рогозин был в числе тех, кто критиковал документ.

«А откуда у уважаемого Андрея Валериевича [Картаполова] такие сведения? Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся? Или он что-то знает, чего следствие не знает? Прям даже интересно. Если это аргумент в защиту законопроекта, то это не аргумент вовсе, а как раз наоборот», — ответил ему Рогозин.

В ноябре 2022 года Рогозин возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки». 21 декабря, в день своего 59-летия он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Рогозин получил тяжелое ранение: осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонками. Сначала его направили в местную больницу, потом — в Ростов-на-Дону, а затем транспортировали в Москву. Там из его позвоночника извлекли осколок.

Законопроект, предложенный депутатами, предусматривает, что использование электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных, будет отнесено к грубым дисциплинарным поступкам военных в зоне боевых действий на Украине. Поправки позволят командирам воинских частей и начальникам органов военной полиции принимать решения о дисциплинарном аресте провинившихся без решения суда.

Рогозин раскритиковал эту инициативу. Он назвал интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для армейских подразделений в условиях, когда штатные средства связи не работают. Он рассказал, что опытные бойцы в курсе, как пользоваться устройством, чтобы обойти уязвимости, в частности отключить системы Google, чтобы та не получала важные данные.

«Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда, в России жесткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения», — написал Рогозин.

Картаполов в ответ подчеркнул, что законопроект не касается устройств, предназначенных для боевой работы. Он направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений и урегулирование ранее принятых решений, заявил депутат.