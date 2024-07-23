 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин ответил на слова Картаполова о ранении в ДНР из-за смартфона

Сюжет
Военная операция на Украине
Картаполов в ответ на критику законопроекта о запрете смартфонов в зоне боев заявил, что Рогозину «по телефону прилетело», когда он был ранен в Донецке. Сенатор поинтересовался, знает ли Картаполов нечто неизвестное следствию
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Сенатор от Запорожской области, член комитета верхней палаты по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин ответил на слова главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что причиной ранения, полученного им в Донецке зимой 2022 года стал смартфон. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Картаполов ранее заявил, отвечая на критику законопроекта об ограничении использования телефонов военнослужащими в зоне боевых действий, что по Рогозину, «по его телефону прилетело, когда он день рождения отмечал в известном месте». Рогозин был в числе тех, кто критиковал документ.

«А откуда у уважаемого Андрея Валериевича [Картаполова] такие сведения? Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся? Или он что-то знает, чего следствие не знает? Прям даже интересно. Если это аргумент в защиту законопроекта, то это не аргумент вовсе, а как раз наоборот», — ответил ему Рогозин.

Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой
Политика
Андрей Картаполов

В ноябре 2022 года Рогозин возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников «Царские волки». 21 декабря, в день своего 59-летия он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка.

Рогозин получил тяжелое ранение: осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонками. Сначала его направили в местную больницу, потом — в Ростов-на-Дону, а затем транспортировали в Москву. Там из его позвоночника извлекли осколок.

Законопроект, предложенный депутатами, предусматривает, что использование электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных, будет отнесено к грубым дисциплинарным поступкам военных в зоне боевых действий на Украине. Поправки позволят командирам воинских частей и начальникам органов военной полиции принимать решения о дисциплинарном аресте провинившихся без решения суда.

Рогозин раскритиковал эту инициативу. Он назвал интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для армейских подразделений в условиях, когда штатные средства связи не работают. Он рассказал, что опытные бойцы в курсе, как пользоваться устройством, чтобы обойти уязвимости, в частности отключить системы Google, чтобы та не получала важные данные.

«Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда, в России жесткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения», — написал Рогозин.

Картаполов в ответ подчеркнул, что законопроект не касается устройств, предназначенных для боевой работы. Он направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений и урегулирование ранее принятых решений, заявил депутат.

В Госдуме хотят ограничить медицинские блоги

Кто из президентов США и по какой причине отказывался от участия в выборах. Инфографика

Илон Маск заявил, что его заставили разрешить своему сыну смену пола

Суд отменил приговор первому арестованному за фейках об армии

В Казахстане этапировали в колонию осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева

Госдума приняла закон о наказании до двух лет за пропаганду наркотиков

Теннисист Энди Маррей завершит карьеру после Олимпийских игр

Сбер зафиксировал рост интереса к акциям

Вышел третий сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла»

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина

В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Рогозин Андрей Картаполов обстрел ДНР Донецк смартфоны законопроект ранение
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Материалы по теме
Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой
Политика
В Думе предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий
Политика
Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Как Камала Харрис за 32 часа обеспечила себе выдвижение в президенты Политика, 17:04
Рогозин ответил на слова Картаполова о ранении в ДНР из-за смартфона Политика, 16:48
Time узнал, что в Киеве боятся «перезагрузки» отношений Трампа и России Политика, 16:42
Квоту на социальную рекламу предложили распространить на блогеров Общество, 16:37
Как визуально расширить пространство квартиры: 5 приемов дизайнеров Недвижимость, 16:31
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 16:29
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии Спорт, 16:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инфекционист назвал способ остановить распространение гепатита С у детей Общество, 16:27
Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»⁠ Бизнес, 16:19
На ФИФА решили подать в суд из-за перенасыщенного календаря матчей Спорт, 16:18
Дума разрешила признавать нежелательными любые зарубежные организации Политика, 16:15
Жилой комплекс «Дом 56» вошел в топ-3 самых продаваемых объектов в ЦАО Пресс-релиз, 16:11
Власти сообщили о состоянии пострадавших в порту Кавказ при атаке дрона Политика, 16:10
Киркоров попросил спасти его из каньона, где он застрял из-за шторма Общество, 16:04