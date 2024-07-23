Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой

Депутат Картаполов: используемые в боевой работе гаджеты запрещены не будут

Андрей Картаполов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Законопроект об ограничении использования телефонов военнослужащими в зоне боевых действий не касается устройств, используемых для боевой работы, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Во-вторых, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений. И в-третьих, урегулирование ранее принятых решений. Все остальное — от лукавого», — продолжил депутат.

Он отметил, что отвечает на «поспешные комментарии» об этой инициативе.

Законопроектом предложено отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных в зоне боевых действий на Украине использование электронных устройств с функцией подключения к интернету, а также позволяющих вести съемку, аудиозапись и передачу геоданных. Картаполов одним из автором поправок.

Этим утром с критикой инициативы выступил сенатор Дмитрий Рогозин, назвавший интернет и Telegram важнейшими способами коммуникации для армейских подразделений в условиях, когда штатные средства связи не работают. «Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда в России жесткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения», — написал Рогозин.

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