Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой

Депутаты предложили признать использование телефонов в зоне боевых действий грубым проступком. Рогозин пояснил, что мессенджеры помогают служащим при отсутствии штатных средств связи, запрет нанесет колоссальный вред

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Интернет и Telegram стали на фронте важнейшим инструментом коммуникации на передовой, и военным нужно не запрещать их использование, а объяснять возможную угрозу, заявил сенатор от Запорожской области, член комитета по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин.

Так Рогозин прокомментировал законопроект, которым предложено отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных в зоне боевых действий на Украине использование электронных устройств с подключением к интернету. Автор поправок — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Рогозин пояснил, что мессенджеры используются там, где штатная связь не работает, и опытным бойцам можно не объяснять, когда выключать устройства, какими сим-картами пользоваться, как часто менять аппарат и как выключать сервисы Google. Сенатор подчеркнул, что его группа военных советников «Царские волки» не будет отказываться от интернета и Telegram, несмотря на их уязвимости.

«Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда в России жесткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения», — написал Рогозин в телеграм-канале.

Он пояснил, что поддерживает профилактику безопасного использования интернета на передовой и именно она должна стать заменой полному запрету. «Да и сами военнослужащие — они ведь жить хотят, — так жесткой дисциплиной объясните им, как и где можно пользоваться этими, черт бы их побрал, гаджетами», — пишет сенатор.

Под запрет, по задумке депутатов, должны попасть «электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Использование устройств, подобных смартфонам, уже содержится в перечне дисциплинарных проступков военнослужащих, который является приложением к Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России. За такой проступок могут назначить дисциплинарный арест по решению гарнизонного военного суда. Новые поправки позволят командирам воинских частей и начальников органов военной полиции принимать решения о дисциплинарном аресте на срок до десяти суток без решения суда.

В пояснительной записке потребность в поправках объясняется тем, что сейчас гарнизонные военные суды значительно удалены от мест дислокации войск, ведущих боевые действия, а значит, нарушителя воинской дисциплины необходимо доставить в суд, что отвлекает других военных от выполнения боевых задач, существенно увеличивает время на наложение взыскания и повышает материальные издержки либо же делает проступок безнаказанным, а это провоцирует новые нарушения дисциплины.

Рогозин прежде уже выступал в поддержку Telegram из соображений поддержания связи в подразделениях армии и требовал прекратить обсуждение его возможной блокировки. «Хотя бы поинтересуйтесь мнением воюющих подразделений армии России! А то вред нанесете похлеще НАТО», — пояснял сенатор. Депутатам он предложил сперва разобраться, а только потом «своей бумажной шашкой» махать.