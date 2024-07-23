 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой

Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты предложили признать использование телефонов в зоне боевых действий грубым проступком. Рогозин пояснил, что мессенджеры помогают служащим при отсутствии штатных средств связи, запрет нанесет колоссальный вред
Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости
Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Интернет и Telegram стали на фронте важнейшим инструментом коммуникации на передовой, и военным нужно не запрещать их использование, а объяснять возможную угрозу, заявил сенатор от Запорожской области, член комитета по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин.

Так Рогозин прокомментировал законопроект, которым предложено отнести к грубым дисциплинарным проступкам военных в зоне боевых действий на Украине использование электронных устройств с подключением к интернету. Автор поправок — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Рогозин пояснил, что мессенджеры используются там, где штатная связь не работает, и опытным бойцам можно не объяснять, когда выключать устройства, какими сим-картами пользоваться, как часто менять аппарат и как выключать сервисы Google. Сенатор подчеркнул, что его группа военных советников «Царские волки» не будет отказываться от интернета и Telegram, несмотря на их уязвимости.

«Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе, кроме нанесения армии колоссального вреда, из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда в России жесткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения», — написал Рогозин в телеграм-канале.

Он пояснил, что поддерживает профилактику безопасного использования интернета на передовой и именно она должна стать заменой полному запрету. «Да и сами военнослужащие — они ведь жить хотят, — так жесткой дисциплиной объясните им, как и где можно пользоваться этими, черт бы их побрал, гаджетами», — пишет сенатор.

В Думе предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Под запрет, по задумке депутатов, должны попасть «электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Использование устройств, подобных смартфонам, уже содержится в перечне дисциплинарных проступков военнослужащих, который является приложением к Дисциплинарному уставу Вооруженных сил России. За такой проступок могут назначить дисциплинарный арест по решению гарнизонного военного суда. Новые поправки позволят командирам воинских частей и начальников органов военной полиции принимать решения о дисциплинарном аресте на срок до десяти суток без решения суда.

В пояснительной записке потребность в поправках объясняется тем, что сейчас гарнизонные военные суды значительно удалены от мест дислокации войск, ведущих боевые действия, а значит, нарушителя воинской дисциплины необходимо доставить в суд, что отвлекает других военных от выполнения боевых задач, существенно увеличивает время на наложение взыскания и повышает материальные издержки либо же делает проступок безнаказанным, а это провоцирует новые нарушения дисциплины.

В Госдуме предложили запретить россиянам «тапать хомяка»
Общество
Фото:Aref Taherkenareh / DPA / ТАСС

Рогозин прежде уже выступал в поддержку Telegram из соображений поддержания связи в подразделениях армии и требовал прекратить обсуждение его возможной блокировки. «Хотя бы поинтересуйтесь мнением воюющих подразделений армии России! А то вред нанесете похлеще НАТО», — пояснял сенатор. Депутатам он предложил сперва разобраться, а только потом «своей бумажной шашкой» махать.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Рогозин Госдума Андрей Картаполов
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
Материалы по теме
Рогозин призвал депутатов «не махать бумажными шашками» на Telegram
Технологии и медиа
В Думе предложили наказывать военных за смартфоны в зоне боевых действий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28) Инвестиции, 22 июл, 17:25 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:25
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 12:27
Российская знаменосица сборной Кипра угодила в скандал с OnlyFans Спорт, 12:19
Пожарные потушили пожар на пароме в порту «Кавказ» после удара дрона Общество, 12:16
Картаполов ответил на критику запрета смартфонов на передовой Политика, 12:11
Wildberries и оператор рекламы Russ объединили юридические службы Бизнес, 12:10
Как правильно использовать гарантийное удержание в работе с подрядчиками Pro, 12:05
Станислав Черчесов рассказал об успехах в изучении казахского языка Спорт, 11:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Столб дыма над Петербургом. Видео Общество, 11:58
Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели Общество, 11:50
В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба Спорт, 11:40
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов Политика, 11:36
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Pro, 11:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 11:29
Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой Политика, 11:29