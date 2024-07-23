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Выборы президента США ,  
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Трамп и Вэнс заявили о «перевороте» против Байдена

Трамп и Вэнс назвали переворотом призывы к уходу Байдена
Сюжет
Выборы президента США
Вэнс и Трамп согласились, что призывы к Байдену выйти из предвыборной гонки были «своего рода» переворотом против него. По мнению Вэнса, Байдена следует отстранить от должности, поскольку он не может баллотироваться
Дональд Трамп (справа) и&nbsp; Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп (справа) и  Джей Ди Вэнс (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и выдвинутый им кандидатом в вице-президенты сенатор Джей Ди Вэнс выразили мнение, что против действующего американского лидера Джо Байдена был совершен «переворот» внутри Демократической партии. Об этом они заявили в интервью телеканалу Fox News, которое было записано 20 июля — за сутки до снятия Байдена с выборов.

В интервью Трамп заявил, что врачи американского президента продолжают предоставлять тому «замечательный отчет» о состоянии его здоровья. При этом бывший глава государства добавил, что сам видел, как Байден не мог подняться по лестнице.

После этого журналист спросил Трампа, можно ли говорить, что призывы к уходу Байдена являются «переворотом» против действующего президента. «Своего рода да», — ответил на это Трамп.

«Да, я думаю, что это так. Я имею в виду, смотрите, есть конституционный процесс, 25-я поправка. Если Джо Байден не может баллотироваться на пост президента, он не может быть президентом. И если они хотят убрать его, потому что он умственно неспособен служить, примените 25-ю поправку», — также добавил Вэнс.

25-я поправка к Конституции США определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном их прекращении (тогда президентом становится вице-президент).

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Политика
Джо Байден

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США. Он пояснил, что принял такое решение «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником в предвыборной гонке он объявил вице-президента Камалу Харрис. Политик отказался уходить в отставку после того, как с соответствующими призывами выступили республиканцы, в том числе Вэнс.

Выходу Байдена из гонки предшествовали дискуссии по поводу состояния его здоровья и возраста, отказаться от выдвижения его призывали в том числе однопартийцы. Поводом стало провальное выступление президента на первых дебатах с Трампом. Во время мероприятия глава государства выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Белый дом после этого опроверг информацию о проблемах со здоровьем у Байдена. Газета The New York Post писала, что личный врач президента Кевин О'Коннор проводил встречу с неврологом и экспертом по болезни Паркинсона Кевином Кэннардом в начале года. По данным New York Times, Кэннард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.

Незадолго до выхода из предвыборной гонки Байден вновь заразился коронавирусом. Он отменил участие в публичных мероприятиях и ушел на самоизоляцию. Как сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома, решение выйти из гонки не было вызвано проблемами со здоровьем. Вместе с тем Байден не проходит никаких существенных медицинских обследований, кроме тех, что связаны с заражением коронавирусом, отметил источник.

Последний ежегодный медосмотр Байдена состоялся в феврале. Тогда Белый дом отказался предоставить журналистам подробный отчет медиков о состоянии здоровья Байдена, передавал канал.

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Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс интервью демократы государственный переворот
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