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Выборы президента США ,  
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NY Post узнала о встрече врача Байдена с экспертом по болезни Паркинсона

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Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Невролог из Вашингтона, эксперт по болезни Паркинсона Кевин Кэннард встретился с личным врачом президента США Джо Байдена Кевином О'Коннором в Белом доме в начале 2024 года, сообщает New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов.

«Доктор Кевин Кэннард, эксперт по болезни Паркинсона в Медицинском центре Уолтера Рида, встретился с доктором Кевином О'Коннором и двумя другими людьми в клинике резиденции Белого дома 17 января», — говорится в сообщении.

Еще один посетитель Белого дома, который был на встрече с О'Коннором, — кардиолог Джон Этвуд, личность четвертого участника установить не удалось.

По данным Foxnews, встреча состоялась в тот же день, когда Байден был в Белом доме и принимал лидеров Палаты представителей и Сената, чтобы обсудить финансирование Украины.

В Белом доме отказались связывать визит врача со здоровьем Байдена. «Широкий круг специалистов из системы Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы лечить тысячи военных, которые работают на территории», — сообщили там.

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В 2023 году врач Байдена назвал его «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной». Однако в следующем году после предвыборных дебатов, на которых Байден выглядел растерянным и порой невнятно говорил, ряд демократов усомнились в его физической способности продолжать гонку.

Провальное выступление сам президент объяснил усталостью из-за нескольких перелетов перед дебатами, однако пообещал не снимать свою кандидатуру с выборов.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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