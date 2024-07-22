 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Источник CNN не связал выход Байдена из гонки с состоянием здоровья

Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки не связано с какими-либо проблемами со здоровьем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам источника, Байден не проходит никаких существенных медицинских обследований, кроме тех, что связаны с заражением коронавирусом, отметил чиновник.

Последний ежегодный медосмотр президента состоялся в феврале, сообщает CNN. В Белом доме отказались предоставить журналистам подробный отчет медиков о состоянии здоровья Байдена, отмечает телеканал.


Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное
Политика
Джо Байден

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя.

Выходу президента из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против республиканца Дональда Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Теги
Персоны
выборы президента США Джо Байден
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Онлайн-пожертвования в день выхода Байдена из гонки поставили рекорд
Политика
Independent узнала, почему Байден объявил о снятии с выборов в X
Политика
Байден вновь заразился коронавирусом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное Политика, 10:20
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 10:15
Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией Политика, 10:13
В Апшеронске после взрыва газа обрушился торговый ряд Общество, 10:09
Новая функция Microsoft вынуждает компании готовится к «ИИ-подглядыванию» Pro, 10:08
МВД предложило прикрыть лазейку для получения прав на снегоходы Общество, 10:07
ФСБ обнаружила канал поставки взрывчатки из Европы в Россию Политика, 10:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генпрокурор Краснов прибыл в Северную Корею Политика, 09:54
Посол сообщил о контактах с Россией о погибших на Украине колумбийцах Политика, 09:45
ТОП-7 самых крутых машин купе современности и их характеристики Авто, 09:43
Чем выше по карьерной лестнице, тем токсичнее команда. Как выжить Pro, 09:36
Яшин стал вторым из лучших игроков Восточной Европы по версии FourFourTwo Спорт, 09:30
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 09:30
Путь Байдена от молодого сенатора до старейшего президента. Фотогалерея Политика, 09:27 