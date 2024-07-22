Источник CNN не связал выход Байдена из гонки с состоянием здоровья

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Решение президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки не связано с какими-либо проблемами со здоровьем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам источника, Байден не проходит никаких существенных медицинских обследований, кроме тех, что связаны с заражением коронавирусом, отметил чиновник.

Последний ежегодный медосмотр президента состоялся в феврале, сообщает CNN. В Белом доме отказались предоставить журналистам подробный отчет медиков о состоянии здоровья Байдена, отмечает телеканал.





21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Своим преемником он назвал вице-президента Камалу Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя.

Выходу президента из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах против республиканца Дональда Трампа, в ходе которых американский президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.