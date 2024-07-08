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Выборы президента США ,  
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Белый дом сообщил об отсутствии у Байдена болезни Паркинсона

Представитель Белого дома Жан-Пьер: Байден не лечится от болезни Паркинсона
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Президент США Джо Байден не проходит лечение от болезни Паркинсона, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фрагмент брифинга опубликовал телеканал MSNBC.

По словам Жан-Пьер, американский лидер трижды посещал невролога в рамках ежегодных медицинских осмотров.

«После тщательного обследования не было обнаружено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезни Паркинсона», — заявила представитель Белого дома.

Ранее газета New York Post сообщила, что личный врач Байдена Кевин О'Коннор проводил встречу с неврологом и экспертом по болезни Паркинсона Кевином Кэннардом в начале года. По данным New York Times, Каннард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.

NY Post узнала о встрече врача Байдена с экспертом по болезни Паркинсона
Политика
Джо Байден

В ночь с 27 на 28 июня в США состоялись первые президентские дебаты. 67% зрителей присудили победу бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса CNN.

Из-за неудачного выступления президента в эфире его сторонники усомнились в физической способности 81-летнего политика продолжать гонку. Некоторые демократы выразили обеспокоенность способностью Байдена одержать победу на выборах.

Исход дебатов президент объяснил усталостью из-за нескольких перелетов. Политик также призвал членов Демократической партии, недовольных его выступлением на дебатах и отказом сняться с выборов, выдвинуть собственные кандидатуры на пост президента.

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Персоны
Джо Байден США невролог Белый дом
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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