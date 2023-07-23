Kyiv Post сообщил о жалобах в ВСУ на потери и падение морального духа

Украинские подразделения теряют на минных полях «очень много» саперов, некоторые военные выражают мнение, что достигнутое продвижение не стоит потраченных человеческих ресурсов и техники, пишет издание

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Украинские военные отмечают низкий моральный дух своих подразделений из-за постоянно накапливающихся потерь, недостаточной поддержки и ограниченных возможностей для успешного контрнаступления, пишет Kyiv Post. Журналисты издания побеседовали с военнослужащими Украины на передовой.

В личных беседах украинские военные выразили мнение, что медленная тактика продвижения, выбранная ВСУ, заставляет отдельных бойцов думать, что они, возможно, погибнут до того, как будет совершен прорыв.

«Ситуация очень тяжелая. Русским дали слишком много времени на подготовку к широко разрекламированному украинскому контрнаступлению. Им было ясно, что одним из направлений украинского удара, если не основным, будет Запорожье», — сказал украинский военный медик, попросивший не называть его имя.

По его словам, «никто не ожидал», что вся местность будет заминирована. «Мы действительно теряем очень много саперов. Они всегда идут впереди войск», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что за месяц удалось пройти всего полтора километра. «Мы продвигаемся вперед на дюймы, но я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и техники, которые мы потратили», — считает медик.

Украинские подразделения на передовой несут потери не только из-за минных полей, но из-за артиллерийских обстрелов, танков, беспилотников, управляемых и неуправляемых бомб, сказал украинский солдат в беседе с газетой.

Пехотинец, участвующий в боевых действиях под Донецком, сообщил, что украинские военные теряли захваченные позиции из-за того, что их ранее усиленно тренировали захватывать оборонительные укрепления, но не удерживать их. Он заявил, что как только предпринимается атака, российская артиллерия «долбит» украинские позиции. «Каждая сотня метров земли, которую мы приобретаем, означает 4-5 пехотинцев, покинувших строй, — это средние потери», — отметил собеседник издания.

Еще один украинский солдат сказал изданию, что его подразделение «усвоило» реальность того, что при продолжении наступления по ним будут наносить удары и они будут нести потери.

«Я думаю об этом так: у людей в падающем самолете нет шансов, а по статистике нас 30 процентов убитых и 40 процентов раненых, значит, шанс выжить есть, а у людей в самолете его нет. Это не так уж и плохо. В обычной жизни тоже кирпичи могут упасть на голову», — сказал украинский военнослужащий.

Контрнаступление Украины продолжается с начала июня. Президент страны Владимир Зеленский признавал, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением, но обещал ускорить действия украинской армии. Тяжелым ход контрнаступления Киева называли в администрации президента США и Госдепе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что при попытках атак ВСУ понесли «громадные потери» на «десятки тысяч человек». 23 июля он выражал мнение, что контрнаступление Украины «провалилось».