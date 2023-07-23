Newsweek узнал о давлении Германии на США по вопросу Украины в НАТО

Германия, хотя и публично выступала за внесение изменений в коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, на самом деле была главным лоббистом невнесения фраз о возможном членстве Украины в альянсе, выяснил Newsweek

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Украина не получила четких заявлений о приглашении в НАТО на саммите в Вильнюсе (проходил 11–12 июля) из-за позиции Германии и давления Берлина на Белый дом, однако смогла добиться незначительных изменений в итоговом коммюнике, сообщили источники Newsweek.

По данным журнала, формулировки итогового коммюнике НАТО, которые публикуются после каждого крупного саммита, вырабатываются дипломатами государств-членов за месяцы и недели, предшествующие самим встречам. В преддверии саммита в Вильнюсе решение не приглашать Украину в альянс было уже принято, однако Киев настаивал, чтобы в итоговое коммюнике добавили строчку о том, что «помощь, которая оказывается и будет оказываться Украине, не является заменой членства», рассказал источник Newsweek, близкий к администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в итоге согласились внести изменения в коммюнике, однако в США высказались против идеи, отметив, что для них это «красная черта». Newsweek пишет, что при этом немцы подталкивали администрацию Джо Байдена не соглашаться на эту формулировку, хотя и говорили представителям Киева, что она их устраивает.

В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнбсе говорится: «Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО». В документе также говорится об обязательстве союзников поддерживать Киев в необходимых реформах в области безопасности и демократии «на его пути к будущему членству». «Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — сказано в коммюнике.

Как рассказал источник Newsweek, близкий к администрации Зеленского, изначально формулировки коммюнике были «слабее». В частности, там не было фразы «членство в НАТО» — она была заменена словами «включена в евроатлантическое сообщество».

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в разговоре с Newsweek отметила, одна из стран создавала новые и неясные условия для членства Украины в НАТО. Министр отказалась назвать эту страну, но отметила, что Украина не разочарована поведением США или Франции.

На вопрос о том, чувствует ли Киев подлинный консенсус в отношении своего будущего членства в НАТО, вице-премьер ответила: «Я могу подтвердить это на 100%. И это также видно по, скажем, трансформации президента [Зеленского] за два дня [после саммита]».

Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11–12 июля, на нем присутствовал и президент Владимир Зеленский. Конкретные сроки вступления Украины в альянс, как того добивался Киев, на саммите установлены не были. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вступления для Украины, однако подчеркнул, что «пока Украина не победит, никакое членство обсуждаться не будет».

Кроме этого, по итогам саммита в Вильнюсе был создан совет Украина — НАТО, первое заседание которого пройдет в среду, 26 июля. На нем, в частности, будет обсуждаться вывоз украинского зерна через Черное море.

Зеленский неоднократно критиковал НАТО за неопределенность в решении вопроса с членством для Украины. После публикации итогового коммюнике в Вильнюсе он заявил, что блок, вероятно, не готов ни пригласить его страну в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, когда нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. Спустя сутки Зеленский признал, что его страна не сможет стать членом НАТО, пока идут боевые действия.

Москва не раз требовала от стран НАТО отказа от продвижения альянса на восток, в том числе за счет Украины. В Кремле заявляли, что недопущение Киева в НАТО остается одной из целей военных действий, начатых в феврале 2022 года.

Возможное членство Украины в НАТО создает угрозы для России, оно не повысит безопасность Киева, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене», сказал президент Владимир Путин в июле 2023 года.

