В Белом доме назвали решенным вопрос о членстве Украины в НАТО

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Вопрос о членстве Украины в НАТО решен по итогам саммита блока в Вильнюсе и не подлежит обсуждению. Об этом заявил в интервью CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это то, о чем договорились. Это не обсуждается», — сказал Салливан. Он добавил, что такого мнения придерживаются все члены блока.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11–12 июля, на нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. На мероприятии члены альянса согласовали итоговое коммюнике. В нем говорится, что Украина получит приглашение в блок, когда на это согласятся все союзники, и будут выполнены условия (какие именно, не уточняется).

Конкретные сроки вступления Украины в альянс, как того добивался Киев, на саммите установлены не были. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вступления для Украины. Страну решили не обязывать выполнять план действий по подготовке к членству.

При этом Столтенберг подчеркнул, что «пока Украина не победит, никакое членство обсуждаться не будет».

Зеленский неоднократно критиковал НАТО за неопределенность в решении вопроса с членством для Украины. После публикации коммюнике он заявил, что блок, вероятно, не готов ни пригласить его страну в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, когда нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. При этом Зеленский признал, что его страна не сможет стать членом НАТО, пока идут боевые действия.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл борьбу с расширением альянса одной из целей военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что ускоренное вступление Украины в НАТО «таит в себе очень большие опасности».