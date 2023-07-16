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В Белом доме назвали решенным вопрос о членстве Украины в НАТО

Белый дом: вопрос о членстве Украины в НАТО решен по итогам саммита в Вильнюсе
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Вопрос о членстве Украины в НАТО решен по итогам саммита блока в Вильнюсе и не подлежит обсуждению. Об этом заявил в интервью CBS советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто — будущее Украины в НАТО. Это то, о чем договорились. Это не обсуждается», — сказал Салливан. Он добавил, что такого мнения придерживаются все члены блока.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоялся 11–12 июля, на нем присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. На мероприятии члены альянса согласовали итоговое коммюнике. В нем говорится, что Украина получит приглашение в блок, когда на это согласятся все союзники, и будут выполнены условия (какие именно, не уточняется).

Конкретные сроки вступления Украины в альянс, как того добивался Киев, на саммите установлены не были. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру вступления для Украины. Страну решили не обязывать выполнять план действий по подготовке к членству.

При этом Столтенберг подчеркнул, что «пока Украина не победит, никакое членство обсуждаться не будет».

Зеленский неоднократно критиковал НАТО за неопределенность в решении вопроса с членством для Украины. После публикации коммюнике он заявил, что блок, вероятно, не готов ни пригласить его страну в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, когда нет конкретных сроков ни для того, ни для другого. При этом Зеленский признал, что его страна не сможет стать членом НАТО, пока идут боевые действия.

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Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл борьбу с расширением альянса одной из целей военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что ускоренное вступление Украины в НАТО «таит в себе очень большие опасности».

Теги
саммит НАТО Украина НАТО Джейк Салливан
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