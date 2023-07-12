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Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО из-за конфликта

Зеленский: Украина понимает невозможность вступить в НАТО во время конфликта с Россией
Киев ожидает конкретики в формулировке об условиях для приглашения в альянс, сказал Зеленский. Он также счел важным, чтобы совет Украина – НАТО стал структурой не только для партнерства, но и для интеграции
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт с Россией, написал в своем Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война», — заявил он.

Зеленский назвал справедливым, что на пути к членство не потребуется плана действий, а также счел важным, чтобы совет Украина — НАТО стал инструментом интеграции Киева в альянс, а не только форматом партнерства.

«Также хочу обратить ваше внимание на формулировку относительно «условий», которые мы должны выполнить, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей ожидает конкретики об этих условиях», — написал Зеленский.

Украина подала заявку на членство в НАТО прошлой осенью и настаивает на ускоренном вступлении. В то же время президент Владимир Зеленский и раньше заявлял, что понимает невозможность присоединения к альянсу, пока продолжается конфликт. При этом он выдвигал требование к альянсу дать «четкий сигнал» о перспективах Киева в военном блоке.

Как сообщил в первый день саммита НАТО в Вильнюсе (проходит 11-12 июля) генсек организации Йенс Столтенберг, страны-члены согласились послать Украине «позитивный сигнал», что включает в себя пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости войск Киева и альянса. 

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Зеленский выступил с критикой из-за неопределенности в формулировках НАТО по поводу Украины. Президент считает, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого.

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