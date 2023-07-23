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Столтенберг назвал дату и повестку совета Украина — НАТО

Столтенберг созвал 26 июля заседание совета Украина — НАТО по зерну по просьбе Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Совет Украина — НАТО пройдет в среду на уровне послов, на нем будет обсуждаться вывоз украинского зерна. Путин объяснил выход из сделки тем, что никто не собирался выполнять требования России
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Tor Erik Schroder / NTB / Reuters)

Заседание совета Украина — НАТО пройдет в среду, 26 июля, на нем будет обсуждаться вывоз украинского зерна. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг созывает совет по просьбе Украины, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Цель — «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», сообщила официальный представитель блока Оана Лунгеску. Она уточнила, что совет пройдет на уровне послов.

Незадолго до объявления о созыве Столтенберг переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о выходе Москвы из зерновой сделки. «Мы решительно осуждаем попытку Москвы использовать продовольствие в качестве военного инструмента», — написал Столтенберг в Twitter.

Он пообещал, что НАТО будет находиться на стороне Киева столько, сколько потребуется, после саммита альянса в Вильнюсе Украина «стала ближе к НАТО, чем когда-либо», отметил генсек.

Зеленский сообщил, что он и Столтенберг в ходе разговора «определили приоритеты и следующие шаги, необходимые для разблокировки черноморского зернового коридора и его устойчивой работы».

Совет Украина — НАТО был создан по итогам июльского саммита блока в Вильнюсе.

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17 июля истек срок зерновой сделки, Россия не стала ее продлевать, потребовав выполнения второй части соглашения, касающейся российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства 19 июля констатировал, что договоренности «в прежнем виде утратили смысл». По его словам, Москва проявляла «чудеса выдержки и толерантности» при продлении сделки, однако «никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке никто выполнять не собирался», что является «наглостью и бесцеремонностью».

При этом российская сторона готова рассмотреть возможность вернуться в зерновую сделку при выполнении ряда условий, включая «реальное, а не умозрительное» исключение из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, незамедлительное подключение к международной банковской системе расчетов SWIFT, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

Минобороны предупредило, что с 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут считаться «потенциальными перевозчиками грузов военного назначения», а страны, под флагами которых следуют суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Кроме того, ведомство ограничило судоходство в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря. Позднее аналогичное предупреждение сделало Минобороны Украины.

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Теги
Елена Чернышова
Йенс Столтенберг НАТО Украина
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