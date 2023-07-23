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Власти Одесской области сообщили о работе ПВО

Глава администрации Одесской области Кипер сообщил о работе ПВО
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Военная операция на Украине
В Одесской области работают системы ПВО, сообщили в администрации региона. Украинские СМИ пишут о взрывах и пожаре в Одессе

Одесская область находится под ударом «различных видов оружия», в регионе работают силы противовоздушной обороны, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

В области объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучали также в Николаевской области, к 1:28 тревогу отменили в обоих регионах.

Корреспонденты «Суспiльного» сообщили о взрывах в Одессе, после которых начался пожар. «Зеркало недели» пишет, что был поврежден Спасо-Преображенский собор. 

Взрывы в Одессе до этого звучали четыре ночи подряд: с 18 по 21 июля. Они начались после того, как произошел новый теракт на Крымском мосту, — его атаковали надводные беспилотники, погибли два человека, девочка-подросток пострадала. После этого президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения по ответу на теракт.

Кроме того, после 17 июля прекратила действовать Черноморская инициатива по вывозу зерна из украинских портов, в том числе из Одессы. Кремль заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие», Москва остановила участие до выполнения своих условий.

Минобороны России 18 июля сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар в Одессе по объектам, где готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов. После ведомство также отчитывалось об «ударах возмездия» в районе города. Одесские власти сообщали об атаках на портовую инфраструктуру.

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В результате взрыва, произошедшего в Одессе 20 июля, было повреждено генконсульство Китая в городе, сообщил представитель китайского МИДа. Взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждена поверхность стен. В российском МИДе позже заявили, что дали китайской стороне «необходимые пояснения о ходе специальной военной операции».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесса Одесская область ПВО взрывы
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