МИД дал разъяснения Пекину после повреждения консульства Китая в Одессе

Каналы коммуникации с Китаем работают бесперебойно, заверили в МИДе. Накануне в китайском консульстве в Одессе выбило стекла из-за взрыва, когда российские военные наносили удары в районе города

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МИД России дал посольству Китая в Москве «необходимые пояснения о ходе специальной военной операции», после того как Пекин сообщил о повреждении здания генконсульства в Одессе во время удара. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам», — говорится в заявлении МИДа.

Накануне представитель МИД Китая сообщил, что генконсульство КНР в Одессе пострадало из-за взрыва, произошедшего неподалеку. Оказались выбиты стекла и повреждена поверхность стен. Генконсульство Китая в Одессе расположено в непосредственной близости от порта Одессы, по адресу: переулок Нахимова, 2.

Взрывы в Одессе слышны каждый день, начиная с 18 июля, Минобороны России отчитывается об «ударах возмездия» по производствам и местам хранения безэкипажных катеров-беспилотников под Одессой.

17 июля на Крымском мосту произошел теракт, жертвами которого стали два человека. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что один пролет по направлению в Тамань разрушился полностью, еще один, по направлению в Керчь, оказался смещен на 70–80 см. Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост атаковали надводные беспилотники.