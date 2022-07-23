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Власти Херсона заявили об обстреле района Каховской ГЭС из HIMARS

Повреждений на станции в результате атаки нет, но были попадания по мосту рядом, заявил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Ранее с помощью HIMARS атаковали мост через Днепр вблизи Херсона
Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС
Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС

Украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, заявил ТАСС заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«По Каховке стреляли, но ГЭС не повредили. Попали по мосту рядом, но там ничего не повреждено, все нормально», — рассказал он и уточнил, что удар был нанесен американскими ракетными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По Новой Каховке в июле неоднократно наносились удары. 18 июля была также атакована территория вблизи ГЭС, но станция не получила повреждений, указывал Стремоусов. 11 июля в результате обстрела в городе взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, начались взрывы и пожары, сообщал глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев. На следующий день он рассказал о семи погибших в результате атаки, десятки людей получили ранения.

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Также Стремоусов рассказал 23 июля, что Антоновский мост через Днепр неподалеку от Херсона, который попал под обстрелы 19-20 июля, атаковали не украинские военные, а приехавшие на Украину американские специалисты.

«Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — пояснил Стремоусов.

Как он указывал ранее, 19 июля в мост «попали болванки» от РСЗО HIMARS, из-за чего на мосту появились «четыре отверстия». На следующий день по мосту было выпущено 12 ракет HIMARS, из-за чего он был серьезно поврежден. После этого Стремоусов заявил, что мост «фактически разрушен» и «может рухнуть». Человеческих жертв во время ударов не было.

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