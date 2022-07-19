В Херсоне заявили о повреждении моста через Днепр при ударе ВСУ из HIMARS
Украинские военные нанесли из американских РСЗО HIMARS удар по Антоновскому мосту — единственному в Херсоне автомобильному мосту через Днепр, сообщил «Интерфаксу» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Попали болванки HIMARS, всего четыре отверстия. Одно примерно метр в диаметре и три отверстия — примерно 20–30 см. Точечно ударили, хотели отрезать часть города со стороны Алёшек», — рассказал он. По словам Стремоусова, в результате никто не пострадал, в жилые микрорайоны ракеты не попали. Движение по мосту восстановят после оперативно-следственных мероприятий.
ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе администрации региона. Пять из них удалось сбить, еще одна упала в районе Антоновского моста.
Антоновский мост соединяет Херсон с городом Алёшки. Его общая протяженность — около 1,4 км, ширина — 25 м.
Херсонская область с середины марта полностью контролируется российскими военными. В регионе появились ВГА, которые заявляют о стремлении войти в состав России. Эти администрации не раз сообщали об обстрелах Вооруженными силами Украины.
Накануне Стремоусов заявил, что Херсонская область усилит противовоздушную оборону на фоне участившихся ракетных обстрелов.