Глава ВГА сообщил о семи погибших после обстрела Новой Каховки
Семь человек погибли при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.
«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — сказал он. Агентство «РИА Новости» в то же время привело его данные о 40 пострадавших.
Сотни домов и десятки объектов инфраструктуры получили повреждения. По словам Леонтьева, из-за взрывной волны на большом расстоянии в домах вылетали окна и рамы. Повреждены школы, детские сады, больница и храмы. Часть жителей остались без электроэнергии и газа, система водоснабжения не пострадала.
В результате обстрела погибли как минимум семь человек. Около 60 человек получили ранения, еще четверо пропали.
Он отметил, что сотни жителей остаются под завалами или заблокированы в поврежденных домах. «Я думаю, что число погибших и раненых еще возрастет», — предположил Леонтьев.
Военные действия в Херсонской области стали происходить после того, как Россия начала военную операцию на Украине. В начале марта российские войска взяли регион под контроль. В области появилась пророссийская военно-гражданская администрация.
ВГА сообщила об обстреле города украинскими войсками вечером 11 июля. Замглавы ВГА Катерина Губарева отмечала, что военные нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В городе взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой, отмечал Леонтьев. Как передают ТАСС и «РИА Новости», пожар до сих пор продолжается.
При этом ВСУ и советник областной военной администрации Херсонской области Сергей Хлань сообщали об ударах по складу с боеприпасами в Новой Каховке, передавал УНИАН.