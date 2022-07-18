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ВГА сообщила об ударе ВСУ вблизи Каховской ГЭС

О погибших и пострадавших не сообщалось. По предварительным данным, в результате атаки поврежден магистральный газопровод, пожар уже потушен, а сама ГЭС не пострадала
Каховская ГЭС, архивное фото
Каховская ГЭС, архивное фото (Фото: РИА Новости)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в районе Каховской ГЭС, повредив, по предварительным данным, магистральный газопровод. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Украины.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Сама электростанция не повреждена, рассказал агентству позднее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. По словам руководителя ВГА Каховского района Владимира Леонтьева, возникший на месте удара пожар уже потушили.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от Новой Каховки. Она начала работу в 1950-х. Станция обеспечивает питание электроэнергией, орошение и водоснабжение засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

Незадолго до этого в ВГА сообщили о воздушной тревоге в Новой Каховке. В администрации уточнили, что украинская сторона пыталась нанести удары, но российские системы ПВО, вероятно, поразили цели. Представитель ВГА добавил, что в районе ГЭС виден черный дым.

До этого местные власти не раз сообщали об ударах ВСУ. В результате атаки 11 июля погибли семь человек, около 60 были ранены, а сотни домов и десятки объектов инфраструктуры повреждены, утверждал Леонтьев. Стремоусов 9 июля сообщал об ударе по территории Каховской ГЭС, дамба в результате не была повреждена.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Военно-гражданские администрации в регионе были созданы после того, как в марте его полностью взяли под контроль российские военные.

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