Токио не разрешит Путину участвовать в официальных похоронах Абэ

Сейчас Путину запрещен въезд в Японию из-за санкций. Токио не будет их отменять, если он выразит желание присутствовать на официальных похоронахз Абэ, сообщают СМИ. Впрочем, в Токио не ожидают, что президент захочет приехать

Япония планирует запретить президенту России Владимиру Путину участвовать в государственных похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, если он захочет их посетить, сообщают газеты Nikkei и Sankei со ссылкой на источники. Церемония пройдет в сентябре.

Сейчас Путин находится под японскими санкциями из-за начала российской операции на Украине и ему запрещен въезд в страну. Их не планируется временно отменять, если президент выразит желание присутствовать на похоронах, следует из публикации Sankei, которая ссылается на нескольких источников в правительстве.

Впрочем, уточняют они, в Токио не ожидают, что российский президент выразит такое желание. Это же газете подтвердил и официапьный представитель МИД Японии.

Покушение на Абэ произошло во время его публичного выступления в Наре 8 июля. Экс-премьер получил два огнестрельных ранения — в область груди и шеи — и был доставлен в больницу. Врачи несколько часов пытались его спасти, но в итоге Абэ скончался.

Сразу после нападения полиция задержала местного жителя Тэцуя Ямагами. Его объяснения произошедшего были противоречивыми: изначально он утверждал, что был недоволен политикой Абэ, затем полиция, цитируя Ямагами, сообщила, что нападение не связано с политическими убеждениями экс-премьера. В итоге Ямагами заявил, что считал политика связанным с некой группировкой, которой его мать пожертвовала деньги, из-за чего в семье испортились отношения.

Фактические похороны Абэ состоялись 12 июля, его кремировали. В Кремле сообщали, что Путин не собирается присутствовать на церемонии. 22 июля японское правительство утвердило дату официальных похорон — они пройдут 27 сентября в Токио, на арене «Будокан» и в парке Китаномару.