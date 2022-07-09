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Стрелявший в Абэ был в обиде на некую группировку из-за матери

На допросе 41-летний подозреваемый Тэцуя Ямагами пояснил, что его мать пожертвовала этой группировке деньги, после чего отношения в семье испортились. По его мнению, она была связана с убитым им экс-премьером

Подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ испытывал неприязнь к некоей группировке, в которую была втянута его мать и с которой, как он считал, Абэ был тесно связан, сообщает телеканал NHK.

На допросе 41-летний Тэцуя Ямагами пояснил, что его мать пожертвовала ей деньги, после чего отношения в семье испортились.

Kyodo в то же время сообщает, что изначально Ямагами планировал нападение на лидера религиозной группировки. По данным полиции, мужчина был обижен на «конкретную организацию» — возможно, на религиозную, которая, по его мнению, была связана с экс-премьером.

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Абэ скончался 8 июля в больнице, после того как ему дважды выстрелили в спину. Покушение было совершено, когда экс-премьер выступал с речью в городе Нара.

Подозреваемый в нападении был задержан полицией на месте происшествия, у него изъято самодельное оружие. Сопротивления он не оказывал.

По данным СМИ, в прошлом Ямагами служил в морских силах самообороны Японии.

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Мужчина признался в содеянном. Ранее он говорил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой.

Соболезнования в связи с гибелью Абэ выразил президент России Владимир Путин. «Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами», — говорится в телеграмме.

Президент США Джо Байден позвонил нынешнему премьеру Японии Фумио Кисиде, чтобы выразить соболезнования в связи с насильственной смертью его предшественника. Байден заявил, что был ошеломлен известием об убийстве бывшего японского премьера, которого назвал своим другом.

67-летний Абэ ушел в отставку с поста главы правительства в 2020 году.

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Елена Чернышова
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