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Путин не поедет на похороны экс-премьера Японии Абэ
Владимир Путин не поедет на похороны погибшего в результате нападения бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, которые состоятся 12 июля. Участие других представителей России зависит от протокольных правил, добавили в Кремле
Владимир Путин
Российский президент Владимир Путин не поедет на похороны погибшего в результате нападения бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, участие других представителей России зависит от протокольных правил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об участии представителей России в прощании с Абэ.
Похороны Абэ состоятся 12 июля в храме Дзодзе-дзи в районе Токио Минато-ку, там же днем ранее пройдет отпевание.
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