В Японии объявили дату государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ

Японское правительство утвердило дату государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который умер 8 июля после покушения, они пройдут 27 сентября, сообщает местное агентство Kyodo.

Церемония состоится в Токио, на арене «Будокан» и в парке Китаномару.

Нападение на Абэ произошло во время его выступления в поддержку Либерально-демократической партии, которую он раньше возглавлял, в городе Нара. Атаку на политика совершил местный житель Тэцуя Ямагами. Он выстрелил в Абэ дважды, экс-премьер получил ранение шеи и сердца. Политика доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его, он умер несколько часов после нападения.

Ямагами сначала заявил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой. Затем он стал утверждать, что совершил покушение из-за того, что считал экс-премьера связанным с сектой, которой его мать перечисляла крупные пожертвования, что привело к финансовым затруднениям семьи.

Абэ похоронили 12 июля. Траурный кортеж проехал по улицам Токио, чтобы японцы могли попрощаться с бывшим премьером. Затем его кремировали. Политика, который дольше всех других премьеров возглавлял правительство Японии (с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020 годы), решили посмертно наградить самой почетной наградой в стране — Высшим орденом Хризантемы с цепью.