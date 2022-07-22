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В Японии объявили дату государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ

Японское правительство утвердило дату государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который умер 8 июля после покушения, они пройдут 27 сентября, сообщает местное агентство Kyodo.

Церемония состоится в Токио, на арене «Будокан» и в парке Китаномару.

Нападение на Абэ произошло во время его выступления в поддержку Либерально-демократической партии, которую он раньше возглавлял, в городе Нара. Атаку на политика совершил местный житель Тэцуя Ямагами. Он выстрелил в Абэ дважды, экс-премьер получил ранение шеи и сердца. Политика доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его, он умер несколько часов после нападения.

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Ямагами сначала заявил, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его политикой. Затем он стал утверждать, что совершил покушение из-за того, что считал экс-премьера связанным с сектой, которой его мать перечисляла крупные пожертвования, что привело к финансовым затруднениям семьи.

Абэ похоронили 12 июля. Траурный кортеж проехал по улицам Токио, чтобы японцы могли попрощаться с бывшим премьером. Затем его кремировали. Политика, который дольше всех других премьеров возглавлял правительство Японии (с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020 годы), решили посмертно наградить самой почетной наградой в стране — Высшим орденом Хризантемы с цепью.

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