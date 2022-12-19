В Россию по параллельному импорту ввезли товаров на $20 млрд

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Объем параллельного импорта в Россию превысил $20 млрд, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ввезено товара 2,4 млн тонн на сумму свыше $20 млрд. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии, но есть и товары легкой промышленности», — заявил Булавин, отвечая на вопрос об объемах параллельного импорта с начала мая. Он подчеркнул, что это оказывает влияние на стабилизацию цен на российском рынке. Общий объем параллельного импорта на 30 ноября составлял 2 млн тонн на сумму $17 млрд, говорил ранее Булавин.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продавцам не нужно их разрешение, поскольку после покупки товар можно продавать где угодно. В конце марта правительство России разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства и отменило ответственность за так называемый параллельный импорт. 6 мая Минпромторг опубликовал перечень необходимых товаров для параллельного импорта.

Булавин отметил, что в зависимости от наращивания количества ввозимых в Россию товаров не растет объем контрафактной продукции. По его словам, параллельный импорт — это оригинальная продукция, «когда правообладатель по тем или иным причинам не хочет принимать участие в общепринятом обороте этих товаров». Он добавил, что Россия борется с контрафактом и в этом году изъято свыше 7 млн единиц подобной продукции.

То, что объем увеличится до $20 млрд, прогнозировал глава Минпромторга Денис Мантуров в сентябре. «Мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — говорил он в интервью «Известиям».