В ЕС не смогли договориться по выделению Украине €500 млн военной помощи

Боррель: в ЕС пока не смогли договориться по выделению Украине €500 млн военной помощи

В середине мая в ЕС согласовали выделение Украине €500 млн на вооружения, однако Венгрия заблокировала транш. Боррель пообещал решить вопрос с Будапештом. По его словам, решение о выделении средств Киеву пока не согласовано

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Министры обороны стран ЕС не смогли договориться по новому траншу военной помощи Украине, переговоры будут продолжены, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Мы предложили уже восьмой пакет в размере €500 млн, по которому мы продолжаем переговоры. Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения этой помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу», — заявил Боррель (цитата по «РИА Новости»).

Он также заявил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина суммы пойдет на оружие для Киева.

По его словам, с начала конфликта на Украине Евросоюз предоставил Украине разнообразную помощь на €65 млрд и «намерен оставаться лидером в этом качестве».

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования военных трат «с целью предотвращения конфликтов». Первоначально общий финансовый потолок фонда на период до 2027 года был установлен в размере €5,5 млрд. В декабре прошлого года ЕС сообщил о решении увеличить этот лимит на €2 млрд, поскольку предыдущий был распределен почти на 90%.



Основную часть средств из фонда получала Украина, также среди получателей были Грузия, Молдавия, Мозамбик и другие страны.

На прошлой неделе Будапешт заблокировал выделение из Европейского фонда мира €500 млн на вооружения для Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснял, что выделение средств не будет согласовано, пока Украина не отменит санкции против крупнейшего коммерческого банка страны OTP Bank.

Банк попал под ограничения со стороны Киева в начале мая. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло его в список международных «спонсоров войны». Как считают в Киеве, банк «продолжает деятельность в России и фактически признал ДНР и ЛНР».

Боррель после этого пообещал решить проблему с блокировкой транша. «К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать [выделение нового военного транша], но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — говорил дипломат.

Российские власти не раз критиковали военную помощь Украине, обвиняя западные страны во все большей вовлеченности в конфликт. В Кремле подчеркивали, что такая помощь не помешает Москве достичь целей спецоперации