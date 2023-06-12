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В Скандинавии объявили бойкот производителю Oreo и Milka из-за России

Reuters: скандинавские компании бойкотируют производителя Oreo из-за работы в России
Американская Mondelez приостановила инвестиции в Россию, однако деятельность в стране не прекратила. После того как компания попала в украинский список «спонсоров войны», десятки скандинавских компаний отказались с ней работать
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Несколько десятков скандинавских компаний отказались от работы с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International (компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Mars Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие) из-за отказа уходить с российского рынка, сообщает Reuters.

По данным агентства, к корпоративному бойкоту Mondelez присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, судоходная группа Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и другие.

Как отмечает Reuters, американская корпорация имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou. На фоне бойкота компания 11 июня обратилась к правительству Норвегии, чтобы защитить свой местный бизнес.

В мае Mondelez International попала в украинский список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России, где компания владеет тремя заводами — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде. По итогам 2022 года прибыль Mondelez в России составила $339 млн, в бюджет страны компания уплатила $61 млн налогов, привели данные украинские власти.

Как заявили Reuters некоторые из скандинавских компаний, объявивших бойкот производителю сладостей, их действия были продиктованы решением украинской стороны. Mondelez после этого заявила, что постарается встретиться с властями этих стран, чтобы объяснить свою позицию. «Mondelez International соблюдает все политические решения и санкции и будет продолжать рассматривать необходимые корректировки операций, чтобы обеспечить полное соблюдение», — добавили в компании.

Mondelez International приостановила рекламные проекты в России и временно отказалась от инвестиций в стране в начале марта 2022 года. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Mars, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc и другие.

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сладости санкции Швеция Норвегия Военная операция на Украине Mars
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