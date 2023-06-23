Великобритания расширила санкции против миллиардера Пумпянского

Новые ограничительные меры предусматривают запрет на прибытие в Британию самолетов и судов, связанных с бизнесменом. Пумпянский находится под санкциями Великобритании, ЕС и США с весны 2022 года

Дмитрий Пумпянский (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Британские власти расширили ограничительные меры в отношении российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, следует из обновления в санкционном списке Великобритании от 23 июня.

Самолетам и судам, связанным с бизнесменом (принадлежащим ему или зафрахтованных им), запрещается прибытие в Великобританию, они могут быть задержаны, говорится в документе. Предпринимателю будет отказано в регистрации воздушных судов, а действующие разрешения будут прекращены, указано в санкционном листе. Это повлечет за собой запрет на оказание услуг по техническому обслуживанию, указано в документе.

Британские власти объясняют свое решение тем, что Пумпянский «был вовлечен в получение выгоды от правительства России или оказание поддержки ему», так как прямо или косвенно владел Трубной металлургической компанией (ТМК) и занимал пост директора в ней. Саму ТМК Лондон называет работающей в энергетической отрасли и «имеющей стратегическое значение для правительства России».

Основатель ТМК Дмитрий Пумпянский (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. Он также находится под ограничительными мерами США, ЕС, Швейцарии и Японии. После введения санкций бизнесмен покинул совет директоров ТМК, перестал быть ее бенефициаром, а также вышел из руководства группы «Синара».

Весной 2022 года власти британской заморской территории Гибралтар задержали яхту Axioma. Ее связывали с Пумпянским. По данным Bloomberg, после введения санкций он передал акции компании, на которую было оформлено судно, другому лицу.

В августе из-за требования JPMorgan по кредиту на $20,4 млн, поручителем по которому, как утверждало агентство, был Пумпянский, яхту выставили на аукцион. В том же месяце она была продана, сообщил Reuters, не уточнив деталей сделки.

Пумпянский предпринимал попытки добиться отмены санкций ЕС. Его адвокат Габриэль Лански заявил, что ограничительные меры против бизнесмена и его семьи основаны на «злоупотреблении властью» и не служат никакой понятной разумной цели.