МИД объявил об ответе России на 11-й пакет санкций ЕС

МИД объявил о запрете на въезд в Россию европейским чиновникам в ответ на санкции ЕС

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ответ на введение 11-го пакета санкций Евросоюза Россия расширяет список представителей ЕС и структур стран-членов, которым запрещается въезд на российскую территорию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В заявлении ведомства говорится, что Брюссель продолжает попытки оказать давление на Москву через односторонние санкции. «Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», — отметили в МИДе.

В министерстве не приводят конкретных лиц, которые попали под ограничительные меры Москвы, но, согласно сообщению, речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, причастных, по данным ведомства, к оказанию военной помощи Украине, а также о европейских чиновниках, «ответственных за введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами».

«Ограничения также распространены на парламентариев стран ЕС, продвигающих конфронтационную повестку с Россией», — сообщили в МИДе, не уточнив конкретные фамилии.

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