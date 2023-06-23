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Под санкции ЕС попали Лапин и «ЧВК Вагнер центр»

Евросоюз ввел санкции против Лапина и «ЧВК Вагнер центра»
Под новые санкции ЕС попали 71 человек и 33 структуры. Среди них — губернаторы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края, два банка, работающих в ДНР и ЛНР, а также Positive Technologies
Александр Лапин
Александр Лапин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Евросоюз включил в 11-й пакет антироссийских санкций начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Лапина, следует из документа на сайте Еврокомиссии.

В качестве основания для включения военачальника в список указано, что руководимые им войска «принимают непосредственное участие» в боевых действиях на Украине.

Ранее, напомнили в ЕС, Лапин занимал пост командующего Центральным военным округом, в том числе когда конфликт уже начался. «В качестве такового он командовал российским наступлением 2022 года на черниговском и сумском направлениях», — говорится в обосновании. Как считают в Евросоюзе, Лапин «несет ответственность за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В санкционный список также попал «ЧВК Вагнер центр». На его сайте говорится, что это «инновационный центр, технопарк и современный коворкинг для настоящих патриотов», который станет «местом притяжения людей, предприятий, которые хотят создавать и развивать проекты и технологии для повышения обороноспособности и безопасности России».

В ЕС отмечают, что работа этого центра «тесно связана» с ЧВК «Вагнер» «через [ее основателя] Евгения Пригожина». «Он (центр. — РБК) несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в документе.

Всего под новые санкции ЕС попали 71 человек и 33 структуры. Среди них — замминистра обороны Татьяна Шевцова, министр культуры Крыма Татьяна Манежина, а также губернаторы Воронежской области, Краснодарского и Ставропольского края Александр Гусев, Вениамин Кондратьев и Владимир Владимиров. Ограничительные меры также введены против бизнесмена Артема Усса — сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. Под санкциями теперь и политолог Сергей Караганов (который недавно опубликовал статью с подзаголовком «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы»), пресс-секретарь «Роснефти» и ведущий телепередач «Первого канала», в том числе «Однако», Михаил Леонтьев, корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

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Из организаций под санкции попали российская компания по кибербезопасности ПАО «Группа Позитив» (Positive Technologies). Как считают в ЕС, она «осуществляет деятельность в российском IТ-секторе с лицензией, администрируемой ФСБ». Кроме того, в список вошли два банка, работающие на территории ДНР и ЛНР, — это российский ЦМРБанк и Международный расчетный банк, который зарегистрирован в Южной Осетии.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что считают западные санкций противозаконными. «Сколько бы они ни старались все это исполнить и придумать, для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности. <...> В Евросоюзе и сами признают, что арсенал средств давления на Россию в принципе исчерпан», — говорила в мае представитель МИДа Мария Захарова. Она добавила, что Россия «подготовит выверенный ответ».

Генерал Лапин

Лапин в ходе военной операции на Украине командовал группировкой «Центр», которая участвовала в боях за Лисичанск. В прошлом июле получил звание Героя России.

Однако еще прошлой осенью военачальника резко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, который обвинил его в кризисе на лиманском направлении. По словам Кадырова, он предупреждал об опасности главу Генштаба Валерия Герасимова, но тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина». «Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября и заявил, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

В конце октября Кадыров вновь раскритиковал Лапина и заявил, что генерал виноват в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. «Последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — заявил глава Чечни.

Спустя несколько дней после этого телеканал «Грозный» и источник РБК сообщили об уходе Лапина с должности командующего группировкой «Центр». В январе, по информации собеседника РБК, Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил.

В Кремле, комментируя обвинения Кадырова, заявили, что главы регионов могут высказывать свою точку зрения и что «Кадыров с самого начала специальной военной операции очень много сделал» и продолжает вносить «очень большой вклад» в проведение кампании. Однако «даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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санкции ЕС Александр Лапин ЧВК Вагнер
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