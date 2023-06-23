ФСБ завела уголовное дело о госизмене против россиянина по фамилии Хецоидзе

В России завели еще одно дело о госизмене

ФСБ потребовала арестовать Хецоидзе Г.Л. по обвинению в госизмене, деталей уголовного дела пока нет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России завели еще одно дело о государственной измене (ст. 275 УК), его фигурантом стал некий Хецоидзе Г.Л., следует из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы.

23 июня в суд поступило ходатайство об аресте подозреваемого, дата рассмотрения пока не назначена. Подробностей дела пока нет.

Наказание по ст. 275 УК было ужесточено в апреле. Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь за госизмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Все дела слушаются в закрытом режиме, детали обвинений не разглашаются.

На фоне продолжающихся военных действий на Украине власти все чаще сообщают о заведении дел и вынесении приговоров по этой статье. Например, в мае жителя Крыма заподозрили в передаче Киеву данных о движении российской военной техники. В том же месяце ФСБ сообщила о задержании инженера из Ростова-на Дону, которого заподозрили в передаче секретных данных украинской разведке. Его арестовали, затем ФСБ задержала бывших работников оборонно-промышленного комплекса: по данным ведомства, они тоже сотрудничали с украинской разведкой.

Фигурантами дела о госизмене становятся и ученые: в последнее время как минимум троих поместили под стражу. Это Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев, которые сотрудничали с Институтом теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН.