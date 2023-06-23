В России завели еще одно дело о госизмене

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 22 июн, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 22 июн, 17:03
Песков назвал неизбежным распространение поставляемого ВСУ оружия по миру Политика, 14:06
Мост с амфитеатром построят в составе кластера МГТУ им. Баумана в Москве Недвижимость, 14:01
СКА подписал бывшего одноклубника Овечкина по «Вашингтону» Спорт, 13:47
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 13:45
Украина заявила о передаче ей 51 погибшего военного Политика, 13:42
Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для тяжбы с SEC Крипто, 13:40
Машину олимпийской чемпионки Пехштайн повредили после скандальной речи Спорт, 13:38
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В России завели еще одно дело о госизмене Политика, 13:37
В Кремле увидели «рациональные зерна» в словах Обамы про Крым Политика, 13:33
Песков призвал дождаться деталей по новому пакету санкций ЕС Политика, 13:27
Новые международные возможности: что нужно знать о логистике в Казахстане Pro, 13:26
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 13:22
Итоги работы стенда Республики Башкортостан на ПМЭФ 2023 Пресс-центр, 13:21
Производитель Bayraktar назвал срок запуска завода на Украине Политика, 13:13
Политика ,  
0 

В России завели еще одно дело о госизмене

ФСБ завела уголовное дело о госизмене против россиянина по фамилии Хецоидзе
ФСБ потребовала арестовать Хецоидзе Г.Л. по обвинению в госизмене, деталей уголовного дела пока нет
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России завели еще одно дело о государственной измене (ст. 275 УК), его фигурантом стал некий Хецоидзе Г.Л., следует из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы.

23 июня в суд поступило ходатайство об аресте подозреваемого, дата рассмотрения пока не назначена. Подробностей дела пока нет.

Наказание по ст. 275 УК было ужесточено в апреле. Если раньше по ней могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь за госизмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Все дела слушаются в закрытом режиме, детали обвинений не разглашаются.

На фоне продолжающихся военных действий на Украине власти все чаще сообщают о заведении дел и вынесении приговоров по этой статье. Например, в мае жителя Крыма заподозрили в передаче Киеву данных о движении российской военной техники. В том же месяце ФСБ сообщила о задержании инженера из Ростова-на Дону, которого заподозрили в передаче секретных данных украинской разведке. Его арестовали, затем ФСБ задержала бывших работников оборонно-промышленного комплекса: по данным ведомства, они тоже сотрудничали с украинской разведкой.

Фигурантами дела о госизмене становятся и ученые: в последнее время как минимум троих поместили под стражу. Это Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев, которые сотрудничали с Институтом теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Лефортовский суд госизмена ФСБ
Материалы по теме
В Москве по делу о госизмене арестовали инженера оборонного предприятия
Политика
В Ростове-на-Дону инженера военного предприятия заподозрили в госизмене
Политика
В Кремле не увидели тенденции в обвинениях в госизмене и работе на Китай
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter