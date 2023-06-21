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Россиянина заподозрили в госизмене за перевод криптовалюты на Украину

ФСБ заподозрила жителя Хабаровского края в госизмене за переводы криптовалюты на нужды ВСУ
Мужчина через третьих лиц на Украине перечислял криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда для закупки украинской армией в том числе беспилотников, заявили в ФСБ

Россиянина заподозрили в госизмене за перевод криптовалюты на Украину
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемый через третьих лиц на Украине перечислял криптовалюту на счет иностранного благотворительного фонда для закупки украинской армией беспилотников, тепловизионных прицелов, боеприпасов и «медицинского обмундирования».

Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (госизмена), ему грозит пожизненное лишение свободы.

В марте сотрудники ФСБ и МВД задержали москвичку по делу о госизмене, женщина оказывала финансовую помощь украинским войскам. Она пыталась покинуть страну. Лефортовский районный суд заключил ее под стражу. Как пояснял РБК председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский, о делах о госизмене за помощь ВСУ до сих пор известно не было.

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В том же месяце Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга к шести годам колонии строгого режима. Мужчина летом прошлого года пытался добраться вплавь по Черному морю из Крыма в Одессу, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

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Теги
Елена Чернышова
ФСБ госизмена криптовалюта ВСУ
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