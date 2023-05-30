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Военная операция на Украине ,  
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В Москве по делу о госизмене арестовали инженера оборонного предприятия

В Москве арестовали задержанного за госизмену инженера предприятия ОПК в Ростове-на-Дону
Инженера подозревают в передаче секретных данных украинской разведке, подозреваемого этапировали
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора &laquo;Лефортово&raquo;
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора «Лефортово» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В Москве Лефортовский суд арестовал по подозрению в госизмене задержанного в конце мая в Ростове-на-Дону инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщают со ссылками на источники ТАСС и «РИА Новости». Мужчину подозревают в том, что он передавал секретные сведения украинской разведке, его обвиняют в госизмене.

По словам собеседников агентств, после задержания инженера этапировали в Москву. В столице ведут следственные действия, поэтому после избрания ареста он был помещен в СИЗО «Лефортово», рассказал собеседник агентства. Лефортовский суд столицы арестовал мужчину на 1 месяц и 24 дня.

РБК направил запрос в Лефортовский суд Москвы.

О задержании в Ростове-на-Дону инженера-конструктора одного из оборонных предприятий на прошлой неделе сообщал Центр общественных связей ФСБ.

Инженера подозревают в передаче украинской разведке секретных данных о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и расположения российских войск в этом городе, уточняло ведомство. По данным ФСБ, общение инженера-конструктора и сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины проходило в мессенджере. Против мужчины возбудили дело по ст. 275 УК (государственная измена).

В апреле наказание по этой статье ужесточили. Если раньше за такое преступление осужденному грозило до 20 лет лишения свободы, то теперь по ней грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

 

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Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Москва оборонная промышленность госизмена инженер

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