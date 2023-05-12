Крымчанина задержали за передачу Киеву данных о движении военной техники

ФСБ: жителя Крыма задержали по делу о госизмене за передачу данных о военной технике

На основе данных, переданных жителем Крыма, противник нанес ракетный удар, сообщили в ФСБ. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который передал украинским военным данные о движении российской военной техники, направлявшейся в зону спецоперации, сообщили в Центре общественный связей ведомства.

По информации ФСБ, 34-летний мужчина переслал видео с движущимся эшелоном военной техники в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, который спецслужбы Украины используют для сбора разведданных. Противник использовал информацию для нанесения ракетных ударов, добавили в ведомстве.

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Против мужчины возбудили дело о госизмене (ст. 275 УК; от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение). Он заключен под стражу.

В конце апреля в России ужесточили наказание за государственную измену. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и группа депутатов внесли законопроект 7 апреля — менее чем через неделю после гибели военкора Владлена Татарского. ФСБ заявила, что взрыв в петербургском кафе, где военкор проводил творческий вечер, организовали украинские спецслужбы. Киев опроверг свою причастность к теракту.

Как пояснил Пискарев, поправки нужны для защиты от «беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров». Уже 18 апреля проект был принят в нижней палате, а 26-го его одобрили сенаторы. 28 апреля закон подписал президент Владимир Путин. Теперь максимальное наказание по статье о госизмене — пожизненное заключение. Ранее это было от 12 до 20 лет лишения свободы.

При этом по закону при досудебном соглашении наказание в виде пожизненного заключения назначить нельзя. В таком случае срок наказания составит не более двух третьих от максимального. По статье о госизмене он будет рассчитываться от 20 лет и составит не более 13 лет и 4 месяцев.