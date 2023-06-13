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ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудников ОПК за работу на Украину

ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудников ОПК за сотрудничество с разведкой Украины
По версии ФСБ, бывшие сотрудники ОПК передавали Украине образцы изделий военного назначения и собирались совершить взрывы на железнодорожных объектах Курской и Белгородской областей. Их обвиняют в госизмене и подготовке к диверсии
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

ФСБ сообщила о задержании бывших работников оборонно-промышленного комплекса России, которые, по данным ведомства, сотрудничали с украинской разведкой.

Число задержанных в сообщении ФСБ не уточняется.

Служба называет задержанных «агентами» Главного управления разведки Минобороны Украины. Ведомство заявляет, что они передавали Киеву техническую документацию и образцы изделий военного назначения, которые применяют при создании используемых в России вооружений и военной техники.

Помимо этого экс-работников ОПК заподозрили в подготовке к взрывам на железной дороге в Курской и Белгородской областях. Ведомство считает, что они собирались повредить объекты, используемые «для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине».

При обысках силовики изъяли 4 кг взрывчатки, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и «изделия военного назначения», а также $150 тыс. Против задержанных завели дела о госизмене и приготовлении к диверсии.

За подготовку к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК) грозит до 15 лет лишения свободы. Наказание по ст. 275 о госизмене было ужесточено в апреле. Если раньше за такое преступление могли осудить на срок до 20 лет лишения свободы, то теперь за него грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В большинстве случаев дела о госизмене слушаются в закрытом режиме, детали обвинений не разглашаются.

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В мае ФСБ сообщила о задержании инженера из Ростова-на Дону, которого заподозрили в передаче секретных данных украинской разведке. На мужчину завели дело о госизмене, Лефортовский суд Москвы арестовал его.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ госизмена ОПК диверсия
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