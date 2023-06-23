Краснов назвал недопустимым равнодушие властей к жалобам мобилизованных

Родственники мобилизованных, которым нужна помощь, «порой сталкиваются с равнодушием чиновников», заявил генпрокурор Игорь Краснов

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Некоторые семьи мобилизованных россиян, которые обращались к уполномоченным должностным лицам, не добились решения своих проблем: люди «вместо внимательного отношения порой сталкиваются с равнодушием чиновников», а это недопустимо, заявил генпрокурор Игорь Краснов во время поездки в Оренбург.

Как сообщает ТАСС, к Краснову обратилась местная жительница, жена участника военных действий на Украине, который сейчас лечится после ранения. Дом супругов сгорел в апреле 2022 года, но местные власти все еще не решили вопрос о постановке пары на жилищный учет, пожаловалась женщина.

«Мне известно, что есть и ряд других обращений семей мобилизованных граждан, которые хотели бы, чтобы им оказали социальную помощь. Но тем не менее чиновники местные проявили равнодушие и никак не помогли», — сказал Краснов.

Частичная мобилизация была объявлена в сентябре 2022 года, чуть более чем через месяц глава Минобороны отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. россиян. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, говорил он. При этом указа о завершении мобилизации издано не было. Власти уверяют, что сейчас необходимости в дополнительном призыве по мобилизации нет.

После начала рассылки повесток из многих регионов начали поступать сообщения об ошибках — среди прочих повестки получали те, кто имеет отсрочку от призыва или не подлежит ему. Так, например, повестки приходили людям с тяжелыми заболеваниями и многодетным отцам. Региональные омбудсмены среди основных жалоб называли несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, формального проведения медосмотра или его отсутствия, а также проблем с экипировкой. Президент Владимир Путин признавал, что было допущено «много бестолковщины».

Жалобы продолжали поступать и после завершения мобилизации; например, военные из разных российских регионов жаловались на избиения, принудительное включение в ряды частных военных компаний и отправку на передовую.