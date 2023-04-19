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Власти Якутии потребовали проверить данные о записи мобилизованных в ЧВК

Власти Якутии потребовали проверить данные о принудительной записи мобилизованных в ЧВК
Шестеро мобилизованных из Якутии пожаловались на принудительную запись в ЧВК «Вагнер» и отправку в Бахмут, после чего у них отобрали телефоны. Якутский депутат обратился к Шойгу и Картаполову, власти — в военную прокуратуру
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство Якутии попросило Минобороны и военную прокуратуру разобраться в жалобах якутских мобилизованных на принудительное включение в ряды частных военных компаний (ЧВК), сообщила в телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

О таких случаях члены семей мобилизованных сообщили республиканской группе помощи семьям военнослужащих.

Речь идет о шести мобилизованных жителях Якутии, уточнил в телеграм-канале якутский депутат Госдумы Федот Тумусов. Он сообщил, что, как следует из обращения мобилизованных, их «без их согласия включили в отряд ЧВК «Ветеран» 3-го армейского корпуса и в ЧВК «Вагнер». «Все они направлены в город Бахмут. Один из мобилизованных успел сообщить, что телефоны у них были изъяты», — написал он. Депутат направил запрос министру обороны Сергею Шойгу, обратился к депутату Яне Лантратовой, входящей в состав рабочей группы по взаимодействию органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизации.

«Потом я подошел с этим вопросом к председателю комитета ГД по обороне генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову. Он сказал, что такого быть не может и он со своей стороны обязательно разберется», — добавил Тумусов.

О жалобе мобилизованных депутат узнал из комментариев в своем телеграм-канале, сообщение оставила Октябрина Кулешова, глава управления социальной политики в Мегино-Кангаласском улусе.

РБК направил запросы в пресс-службу администрации и правительства Республики Саха, Минобороны, Главную военную прокуратуру и в пресс-службу компании «Конкорд».

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Картаполов накануне, 18 апреля, критически высказался о жалобах мобилизованных россиян, записанных на видео. «Записи делают не на переднем крае. Как правило, они создаются на серьезной глубине людьми, проявившими слабину, которые сами отказались выполнять задачи. Бывали такие случаи. Чтобы потом как-то показать, что они не такие трусишки, а несчастные, появляются эти видео», — считает депутат.

Президент Владимир Путин при этом поручал Минобороны внимательно воспринимать критику и вовремя реагировать на нее. «Нужно слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение», — пояснял президент.

Власти Якутии потребовали проверить данные о записи мобилизованных в ЧВК
Власти Якутии потребовали проверить данные о записи мобилизованных в ЧВК

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Любовь Порываева
Якутия мобилизация ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Украина

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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