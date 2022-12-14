Москалькова сообщила о продолжающихся жалобах по мобилизации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 16:03
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 21:13
Минцифры не поддержало запрет на удаленку для IT-специалистов за границей Политика, 20:58
Брянский губернатор сообщил о работе ПВО над городом Клинцы Политика, 20:55
Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в новый пакет помощи Киеву Политика, 20:52
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 20:49
В ЕС договорились о безвизовом режиме для Косово Политика, 20:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 20:26
Хуснуллин заявил о новом историческом рекорде по вводу жилья в России Недвижимость, 20:22
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 20:08
«РИА Новости» показало видео работы БМПТ «Терминатор» под Сватово Политика, 19:59
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 19:45
Почему подорожал биткоин и что будет дальше. Простые ответы в карточках Партнерский материал, 19:44
Москалькова сообщила о продолжающихся жалобах по мобилизации Общество, 19:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова сообщила о продолжающихся жалобах по мобилизации

Омбудсмен Москалькова: по вопросам мобилизации по-прежнему поступает много обращений
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

На горячую линию продолжают поступать жалобы по мобилизации, хотя она уже завершилась, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, передает корреспондент РБК.

«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений», — отметила она.

По ее словам, на круглосуточную горячую линию уполномоченного «по военным вопросам» поступает 60–70 обращений в день.

«Это вот эти звонки, они ужасные, надрывные и тяжелые. И я попросила Минобороны, чтобы они дали психолога, руководителя психологической службы, и он проводит с моими [сотрудниками] мастер-классы, т.е. обучает, как вообще говорить. Потому что это вопросы страшно тяжелые: без вести пропавшие, когда вообще непонятно, жив, не жив человек, в плену, возвращение тел погибших — каждому мы должны уделить максимальное внимание», — сказала она.

Москалькова добавила, что в ее аппарате стараются делать «все возможное, чтобы не нарушался закон, чтобы не нарушались вопросы и этики в исполнении этого закона» по теме мобилизации и боевых действий.

Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ее завершении. Мобилизационное задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено, указал он. В начале декабря Путин рассказал, что в зоне спецоперации находятся 150 тыс. мобилизованных, вторая половина — боевой резерв. Они продолжают подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны. Президент добавил, что на сегодня нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Как прогнать «самозванца» и научиться просить у работодателя больше
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные

Омбудсмен в период спецоперации занимается вопросами возвращения пленных, проблемами беженцев и мобилизованных и другими. По некоторым темам Москалькова контактировала с Киевом. Например, 9 декабря российский уполномоченный сообщила, что обсуждала со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возможную взаимную передачу гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Как поясняла Москалькова, речь идет о тех, кто привлечен к уголовной ответственности на Украине за пророссийские взгляды. Киев в ответ передал Москве список лиц, которых хотел бы вернуть.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Татьяна Москалькова мобилизация «горячая линия»
Материалы по теме
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом правозащитные темы
Политика
Москалькова показала видео возвращения российских военнопленных с Украины
Политика
Омбудсмены заявили о проблемах с расчетом пенсий беженцев с Украины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter