Москалькова сообщила о продолжающихся жалобах по мобилизации

Татьяна Москалькова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

На горячую линию продолжают поступать жалобы по мобилизации, хотя она уже завершилась, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова на расширенном заседании комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, передает корреспондент РБК.

«Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений», — отметила она.

По ее словам, на круглосуточную горячую линию уполномоченного «по военным вопросам» поступает 60–70 обращений в день.

«Это вот эти звонки, они ужасные, надрывные и тяжелые. И я попросила Минобороны, чтобы они дали психолога, руководителя психологической службы, и он проводит с моими [сотрудниками] мастер-классы, т.е. обучает, как вообще говорить. Потому что это вопросы страшно тяжелые: без вести пропавшие, когда вообще непонятно, жив, не жив человек, в плену, возвращение тел погибших — каждому мы должны уделить максимальное внимание», — сказала она.

Москалькова добавила, что в ее аппарате стараются делать «все возможное, чтобы не нарушался закон, чтобы не нарушались вопросы и этики в исполнении этого закона» по теме мобилизации и боевых действий.

Частичная мобилизация началась в России с 21 сентября, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ее завершении. Мобилизационное задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено, указал он. В начале декабря Путин рассказал, что в зоне спецоперации находятся 150 тыс. мобилизованных, вторая половина — боевой резерв. Они продолжают подготовку на полигонах и в учебных центрах Минобороны. Президент добавил, что на сегодня нет необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях.

Омбудсмен в период спецоперации занимается вопросами возвращения пленных, проблемами беженцев и мобилизованных и другими. По некоторым темам Москалькова контактировала с Киевом. Например, 9 декабря российский уполномоченный сообщила, что обсуждала со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возможную взаимную передачу гражданских лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Как поясняла Москалькова, речь идет о тех, кто привлечен к уголовной ответственности на Украине за пророссийские взгляды. Киев в ответ передал Москве список лиц, которых хотел бы вернуть.