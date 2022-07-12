FT узнала о планах НАТО и ЕС ужесточить контроль за оружием на Украине

Запад ведет переговоры с Украиной по созданию более обширной системой мониторинга поставленного оружия, узнала FT. Европол заявлял о распространении на Украине оружия без учета. Киев настаивает, что контролирует оборот вооружений

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Страны НАТО и Евросоюза намерены улучшить отслеживание поставленных на Украину вооружений из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе, поскольку местоположение оружия после пересечения украинской границы сейчас западным странам неизвестно. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники среди западных чиновников, знакомых с ходом переговоров сторон.

Сейчас ряд стран ЕС и НАТО обсуждают с властями Украины создание системы отслеживания или инвентаризации оружия, в Киеве работают над более обширной системой мониторинга, рассказали собеседники газеты. Один из них пояснил, что западное вооружение попадает на границу Польши и Украины, перевозится через нее на фургонах, грузовиках или даже в частных автомобилях, после чего дальнейшее его местонахождение им неизвестно.

«Мы понятия не имеем, куда оно направляются, где оно используется или даже остается ли оно в стране», — подчеркнул он.

В Госдепартаменте настаивают, что уверены в приверженности Киева в надлежащей использовании полученного от США вооружения, отметив, что по этому вопросу налажен постоянный контакт с украинской стороной, несмотря на сложную ситуацию. Замглавы Госдепартамента по контроля за вооружениями и международной безопасности Дениз Дженкинс отметила, что «потенциальная возможность незаконной утечки оружия» входит в число обсуждаемых вопросов.

Власти Украины также утверждают, что любое перемещение оружия в страну или из страны (для ремонта) контролируется тщательным образом как Киевом, так и другими странами. Предположения о формировании на Украине крупного центра контрабанды оружия не соответствуют действительности, сказал советник украинского министра обороны Юрий Сак, передает Financial Times.

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При этом проблема незаконного оборота огнестрельного оружия на Украине обсуждалась еще в апреле на организованной Европолом встрече, посвященной ответу на активность организованной преступности в связи с боевыми действиями. Первоначальный анализ разведывательных данных помимо этого выявил схемы торговли людьми и киберпреступности. «Необходимо мобилизовать ресурсы и повысить готовность сообщества EMPACT, чтобы быстро и скоординировано реагировать на эти меняющиеся угрозы», — говорилось в сообщении Европола.

По данным FT, в разосланном правительствам ЕС брифинге Европола говорилось, что на Украине из-за боевых действия «значительно распространилось» огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В ведомстве при этом сочли, что сначала власти Украины вели реестры выданного гражданским лицам огнестрельного оружия, однако прекратили это делать по мере развития конфликта, из-за чего «с тех пор огнестрельное оружие распространялось без учета». Европол призвал создать реестр переданных на Украину оружия и «других военных материалов», что помочь правоохранительных ведомствам отследить его.

В середине июля проблему незаконного оборота оружия на Украине обсуждали министры внутренних дел Евросоюза, а 11 июля Еврокомиссия запустила в Молдавии «Центр поддержки ЕС» для сотрудничества в борьбе с контрабандой оружия и другими возникшими проблемами, пишет издание.

«Трудно избежать торговли людьми или контрабанды — мы не добились этого в бывшей Югославии и, вероятно, не избежим этого на Украине», — заявила чешский министр обороны Яна Чернохова.

Россия начала военную операцию более четырех месяцев назад — 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса. По его мнению, они подвергались «геноциду» со стороны официального Киева.

Украина ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, а также разорвала дипломатические отношения с Россией. Многие западные страны поддержали Киев, увеличив поставки оружия, военной техники и других грузов в сфере безопасности на Украину. Как подсчитал РБК, к концу июня страны Запада поставили или пообещали поставить на Украину военные грузы на примерно $38,5 млрд. Это около половины всех расходов России на оборонные цели за 2021 год ($65,9 млрд).

Власти России неоднократно критиковали США и другие западные страны за поставки оружия на Украину. Глава МИДа Сергей Лавров видел в сложившейся ситуации признаки «прокси-войны». «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — подчеркивал министр.