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Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль в нейтралитете по Украине

Kan: глава офиса Зеленского Ермак упрекнул власти Израиля в нейтралитете по Украине
Израиль должен отказаться от нейтральной позиции по конфликту на Украине и оказывать ей военную помощь, заявил Ермак, отметив, что с Тель-Авивом у Киева до этого были более дружеские отношения, чем с поставляющими оружие странами
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с главами еврейских общин со всего мира раскритиковал нейтральную позицию Израиля по конфликту на Украине и призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Киев, передает радио Kan.

По словам Ермака, с Тель-Авивом у Киева до боевых действий были более длительные дружеские отношения, чем с другими странами, которые сейчас оказывают Украине военную помощь. «Настоящая дружба действительно не имеет границ — даже когда есть проблемы, дружба должна работать, а недостаточно просто диалога между правительственными чиновниками — отношения должны развиваться», — сказал он.

Глава офиса украинского президента отметил, что в Израиле проживает много украинцев. «Пришло время Нетаньяху посетить Украину, чтобы поддержать нас и заявить о своей поддержке», — добавил Ермак.

После начала военной операции России на Украине Израиль осудил действия Москвы, а занимавший в то время пост главы МИДа Яир Лапид назвал их «нападением и серьезным нарушением международного порядка». В то же время страна не присоединялась к санкциям против России, хотя Лапид заявил, что Израиль отказывается быть «объездной дорогой» для их обхода.

Также Израиль отказался поставлять Украине вооружение. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что «был шокирован» отказом. Зимой Нетаньяху допускал передачу Украине системы ПВО «Железный купол» (тактическая система ПРО в Израиле, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км).

Однако 17 июня издание Axios со ссылкой на источники писало, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Израиля Йоав Галант вновь отказался поставлять Украине летальное оружие.

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Отказ предоставлять оружие Украине власти Израиля объясняли разными причинами, в том числе риском израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений». Тель-Авив ограничивается гуманитарной помощью. Также израильские власти говорили о «моральной» поддержке позиции Украины и уважении ее территориальной целостности.

В Москве тоже критиковали позицию Тель-Авива. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла ее «неконструктивной» и осудила «антироссийские оценки» ситуации израильского руководства.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Андрей Ермак Биньямин Нетаньяху
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