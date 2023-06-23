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Венгрия предложила расширить зерновую сделку за счет новых маршрутов

Минсельхоз Венгрии предложил расширить число маршрутов в рамках зерновой сделки
Венгерский министр считает, что украинская продукция не достигает традиционных мест сбыта и остается в соседних с Украиной странах. Будапешт призвал расширить морские маршруты. Россия исключала включение в сделку новых портов

Венгрия призывает расширить зерновую сделку, увеличив число используемых в ее рамках морских маршрутов, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телусом.

Надь предложил провести переговоры с Турцией, одной из сторон соглашения, об открытии новых путей экспорта продовольствия помимо существующих из портов Одессы, Черноморска и Южного. Варшава поддержала инициативу. Надь и Телус договорились встретиться с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, чтобы найти общие решения проблемы.

Венгерский министр также заявил, что недоволен тем, как функционируют действующие «маршруты солидарности», запущенные Еврокомиссией в мае 2022 года (они обеспечивают вывоз не только сельхозпродукции, но и других товаров из Украины по суше и речными путями). По мнению Надя, они не выполняют свою роль, поскольку продовольствие остается в соседних с Украиной странах. «Раньше у нас оставалось 40-50 тонн зерна, сейчас 2,5 млн тонн», — сказал он.

В связи с этим Будапешт предлагает «расширить традиционный морской транспортный маршрут», по которому, со слов Надя, сейчас идет только 12% украинской продукции. Инициатива снизит нагрузку на автомобильные и железнодорожные маршруты и снизит давление на внутренние рынки ЕС, считает Надь.

С призывами увеличить количество маршрутов в рамках зерновой сделки и включить в нее порты Николаева выступал Киев. К расширению соглашения также призывали страны G7. МИД России исключил такую возможность: по словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва довела до других сторон позицию о том, «что по расширению по этим двум категориям — перечня товаров и увеличение количества портов — речи быть не может».

Российская сторона заявляет, что вторая часть сделки, которая гарантирует снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, не выполняется. Москва требовала исправить «перекосы», а если этого не произойдет, не исключила выхода из зернового соглашения. Россия согласилась продлить сделку до 17 июля, но, как заявили в Кремле, договоренности все еще не выполнены, поэтому для дальнейшего ее продления предпосылок нет.

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