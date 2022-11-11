ЕК выделила €1 млрд на развитие маршрутов для экспорта из Украины

Еврокомиссия (ЕК) выделит €1 млрд на развитие проекта «Линии солидарности», который обеспечивает вывоз зерна из Украины различными маршрутами, сообщается на сайте ЕК.

«Линии солидарности» принесли миру еду и доходы Украине. Сегодня мы инвестируем €1 млрд в развитие «Линий», — сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

В заявлении на сайте ЕК говорится, что проект «Линии солидарности» был учрежден в мае этого года и является «спасательным кругом для экономики Украины». Маршруты — автомобильные, железнодорожные и водные, в том числе через порты Черного моря и Дуная, — обеспечивают вывоз не только сельхозпродукции, но и других товаров из Украины.

«В совокупности эти инициативы позволили экспортировать около 25 млн т украинского зерна, масличных культур и сопутствующих продуктов в период с мая по конец октября на мировые рынки, в том числе в наиболее нуждающиеся страны», — указали в ЕК.

По этим маршрутам товары идут не только из Украины (она заработала от экспорта €15 млрд, отметили в Еврокомиссии), но и в Украину. По этим маршрутам поступают топливо и гуманитарная помощь.

Выделяемые средства, как пояснила ЕК, пойдут на улучшение пропускной способности пограничных пунктов, развитие инфраструктуры и подъездных путей, ремонт дорог, поврежденных во время военных действий, и т. д.