Министры G7 поддержали продление и расширение зерновой сделки

Министры сельского хозяйства «Большой Семерки» (G7) призвали к «продлению, полному исполнению и расширению» зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на коммюнике.

«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения», — говорится в документе, подписанном министрами G7.

В коммюнике утверждается, что страны «Большой Семерки» готовы поддержать восстановление Украины и реконструкцию сельскохозяйственной инфраструктуры.

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года. Часть договоренности касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлила сделку на 60 дней, ее срок истекает 18 мая.

21 апреля МИД России потребовал реализации условий второй части зерновой сделки для ее продления. Замглавы МИДа Сергей Вершинин заявил, что соглашение может быть продлено еще на 60 дней, но «при этом нам нужен ощутимый прогресс по большим системным вопросам, которые <...> представляют собой барьер на пути доступа нашей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок». Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ООН ничего не делает для «снятия любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна».

Представительство Евросоюза заявляло РБК: «Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена». Там отметили, что Брюссель «будет сожалеть», если стороны откажутся пролонгировать соглашение.