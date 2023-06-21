Кремль заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Российская часть соглашения до сих пор не выполнена, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», — сказал он

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как договоренности не выполнены, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, предпосылок нет, потому что она [сделка] не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены. Слышали заявление представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается оказать должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить вот эту российскую часть сделки. Поэтому пока, к сожалению, воз и ныне там», — сказал Песков.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на продление зернового соглашения. Американская сторона продолжит оказывать поддержку ООН и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, потому что она действительно имеет значение для людей далеко за пределами региона», отметил он (цитата по ТАСС).

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение действует до 17 июля.

Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется, и требовала исправить «перекосы». Президент Владимир Путин в середине июня не исключил выхода Москвы из зернового соглашения. «Мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки. Тем более что вот эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются для запуска морских беспилотников», — сказал он. По его словам, российская сторона несколько раз продлевала сделку «в интересах дружественных стран», однако для выполнения российской части «не сделано ничего».

Москва рассчитывает, что 18 июля станет последним днем для завершения всех невыполняемых договоренностей, сказал накануне замглавы МИДа Сергей Вершинин.

В ООН пообещали продолжить работать над тем, чтобы обе части зерновой инициативы соблюдались.