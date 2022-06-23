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Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон счел сигналом для России получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине, Молдавии и признание  «европейской перспективы» Грузии является сигналом для России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского совета в Брюсселе. Трансляция шла в Twitter.

«Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — сказал он.

При этом Украина должна будет выполнить ряд условий для вступления в Евросоюз.

«Начинающийся процесс, и мы всегда об этом честно говорили, потребует усилий. Еврокомиссия представит доклад о выполнении условий, которые она выдвинула в своих рекомендациях на минувшей неделе», — сказал Макрон.

Он добавил, что европейские страны помогут украинским властям провести необходимые реформы.

Украина и Молдавия стали кандидатами в члены Евросоюза
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Шарль Мишель

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Евросоюз Украина Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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