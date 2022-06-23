Макрон счел сигналом для России получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Эмманюэль Макрон (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине, Молдавии и признание «европейской перспективы» Грузии является сигналом для России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Европейского совета в Брюсселе. Трансляция шла в Twitter.

«Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учетом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии», — сказал он.

При этом Украина должна будет выполнить ряд условий для вступления в Евросоюз.

«Начинающийся процесс, и мы всегда об этом честно говорили, потребует усилий. Еврокомиссия представит доклад о выполнении условий, которые она выдвинула в своих рекомендациях на минувшей неделе», — сказал Макрон.

Он добавил, что европейские страны помогут украинским властям провести необходимые реформы.

Материал дополняется